7 sucos detox para incluir na dieta

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.

A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco detox de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

250 ml de água gelada

5 morangos fatiados

2 fatias de abacaxi picadas

picadas 1 folha de couve fatiada

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com linhaça e laranja

Ingredientes

2 maçãs sem sementes e picadas

1 castanha-do-pará

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 laranja

100 ml de água de coco gelada

2 folhas de couve fatiadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia com hortelã e gengibre (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

Suco detox de melancia com hortelã e gengibre

Ingredientes

4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

1 fatia fina de gengibre

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, se desejar, e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino, pera e chia

Ingredientes

1 pera madura picada

1 pepino picado

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de uva com kiwi e laranja

Ingredientes

1 xícara de chá de uva sem semente

3 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock)

Suco detox de beterraba com cenoura e maçã

Ingredientes

1 cenoura picada

picada 1 beterraba descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de lichia com gengibre

Ingredientes

200 ml de água de coco gelada

Polpa de 8 lichias

1 colher de sopa de gengibre em pó

em pó Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.