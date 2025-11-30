InícioRevista do Correio
Comportamento

Trend conhecida como cílios na régua pode trazer riscos à saúde ocular

A moda de aparar os cílios para um visual clean viralizou nas redes sociais. No entanto, especialistas fazem um alerta urgente sobre os riscos à saúde ocular

A trend
A trend "cílios na régua" pode trazer sérios prejuízos à saúde ocular - (crédito: Reprodução/ TikTok)

As redes sociais são responsáveis por propagarem inúmeras tendências. No universo da moda ou com dicas de decoração, basta um vídeo para que o usuário queira fazer parte do algoritmo. Quando o assunto envolve as populares trends de beleza, a febre dentro desse oceano virtual costuma aumentar ainda mais. Agora, a onda que tem ganhado rápida fama, especialmente entre o público masculino, é conhecida como "cílios na régua".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No entanto, vale ressaltar que nem tudo que está nos holofotes vem para agregar. Esse novo movimento, apesar do sucesso que tem feito, ligou o sinal de alerta em especialistas, justamente pelas consequências que esse ato pode causar. De acordo com o oftalmologista Danillo Almeida, do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, a prática consiste em cortar os cílios drasticamente para que fiquem mais curtos e retos, eliminando a curvatura natural, na crença de que isso confere um olhar mais "masculino". 

Contudo, a busca por essa estética pode comprometer seriamente a saúde ocular. "Essa trend veio para, supostamente, deixar o olhar do homem mais másculo", afirma o especialista. A alteração, porém, é um convite aberto a problemas. Almeida é categórico ao ressaltar a principal função biológica dos cílios: "Servir de barreira mecânica à entrada de qualquer corpo estranho, além de participar ativamente do nosso reflexo de piscar para nos defendermos de qualquer possível trauma".

Assim, ao cortar os cílios, essa barreira inicial é comprometida, pois diminui a efetividade dos cílios em filtrar ou impedir a entrada de corpos estranhos, como poeira, insetos ou qualquer outra elemento que possa pairar no ar e, eventualmente, esteja em contato com o olho, conforme esclarece o médico.

Os riscos imediatos são duplos. Primeiramente, há o "risco de se lesionar a pálpebra ou a superfície ocular pelo uso dos equipamentos que estariam cortando os cílios, como tesouras e aparelhos elétricos de corte". Em segundo lugar, e como consequência, tem-se a "diminuição da proteção ocular pelo mecanismo de barreira física, aumentando consideravelmente a exposição ocular a todo tipo de trauma", completa Danillo Almeida.

Complicações a longo prazo 

A exposição aumentada do olho pode desencadear uma série de complicações. O oftalmologista Alexandre Kazuo Misawa, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, reforça a importância protetora dos pelos. "Os cílios são a primeira proteção da região dos olhos, junto da própria pálpebra e da sobrancelha. Eles criam um mecanismo de proteção contra poeira, contra vento e contra ciscos." 

Ele compara a perda intencional à causada por doenças ou quimioterapia, casos em que a ausência dos cílios acaba criando um transtorno, por vezes permanente ou transitório na região dos olhos, de modo que a pessoa fica com o olho irritado, vermelho, seco e tem sinais de lacrimejamento recorrentes. 

Na avaliação do oftalmologista Danillo Almeida, diante de todo esse cenário, ainda há preocupações com possíveis problemas funcionais e inflamatórios. "Cortar os cílios pode fazer com que haja descompensação na produção e liberação de substâncias (lipídeos e suor) que atuam para lubrificar e auxiliam para que o olho se mantenha saudável." Essa disfunção, segundo o médico, aumenta consideravelmente o risco de conjuntivites, blefarite, meibomite, hordéolo e outras doenças que podem ser tanto de cunho infeccioso quanto inflamatório.

O perigo da triquíase

Um risco particularmente grave do corte amador é a alteração no ciclo de crescimento natural. "Sim, ao cortar os cílios eles crescem novamente, porém podem ter o seu sentido de crescimento alterado, perdendo a curvatura natural, tendo muitas vezes as pontas orientadas para dentro do olho, tocando a superfície ocular e trazendo desconforto extremo, aumentando risco de infecções", detalha Almeida. Essa condição, conhecida como triquíase, é tratada, na maioria dos casos, por meio de cirurgia.

Na mesma linha de pensamento, Misawa confirma que os cílios têm um ciclo de renovação natural de três a quatro semanas, então quem corta vai ter que aguardar para que, quem sabe, tudo volte ao normal. Entretanto, ele adverte que a pessoa terá que esperar esse processo, muito possivelmente, com o olho mais irritativo.

O oftalmologista também salienta que a irritação leva a tocar mais a região, aumentando as chances de infecção devido à manipulação inadequada. Os especialistas, contudo, são unânimes: a intervenção estética de cortar os cílios, embora viral, traz um prejuízo significativo à saúde ocular, comprometendo a primeira linha de defesa dos olhos em troca de um visual que dura pouco e pode exigir intervenção médica.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 30/11/2025 06:00
SIGA
x