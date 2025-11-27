Queimadura de sol: 7 dicas para proteger a sua pele

O verão é sinônimo de sol, praia e piscina, mas também de maior exposição aos raios ultravioletas, que representam um risco direto para a saúde da pele. Quando a radiação é intensa e contínua, ela causa queimaduras, favorece o surgimento de manchas e contribui para o envelhecimento precoce, já que danifica as fibras de colágeno e elastina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para a biomédica Elisângela Ribeiro, adotar hábitos de proteção é essencial não apenas para a estética, mas para a saúde a longo prazo. “A queimadura solar não é apenas dolorosa; ela causa danos profundos à pele e aumenta o risco de câncer [de pele]. A prevenção deve ser diária, mesmo em dias nublados ou curtos períodos de exposição”, alerta.

A seguir, a especialista lista 7 dicas essenciais para proteger a pele durante o verão. Confira!

1. Use protetor solar todos os dias

Escolha um protetor com FPS mínimo 30 e amplo espectro (UVA e UVB). “Aplicar o produto 30 minutos antes da exposição [ao sol] e reaplicar a cada duas horas ou após banho e suor intenso é fundamental”, orienta Elisângela Ribeiro.

2. Prefira roupas leves (com proteção solar) e chapéus

Tecidos de algodão ou roupas com fator de proteção UV ajudam a reduzir a incidência de queimaduras. Chapéus de aba larga protegem rosto, pescoço e ombros, áreas mais sensíveis ao sol.

3. Evite exposição ao sol nos horários de pico

Entre 10h e 16h, os raios solares são mais intensos e podem causar danos mais rapidamente à pele. Por isso, é recomendado evitar a exposição direta nesse período. “Se possível, busque sombra ou reduza o tempo de exposição direta”, recomenda a biomédica.

Manter o corpo hidratado melhora a resistência natural da barreira cutânea (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

4. Hidrate-se constantemente

O calor e o sol aumentam a perda de água do corpo, fazendo com que a desidratação aconteça de forma mais rápida. “Beber água regularmente mantém a pele hidratada e melhora a resistência natural da barreira cutânea”, explica Elisângela Ribeiro.

5. Utilize antioxidantes

Alimentos ricos em vitaminas C e E, carotenoides e ômega 3 ajudam a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição solar. “Uma alimentação balanceada potencializa a proteção natural da pele”, destaca a especialista.

6. Não se esqueça de proteger lábios e olhos

Batom com FPS e óculos de sol com proteção UV são itens indispensáveis. “Os lábios e a região dos olhos são extremamente sensíveis e podem sofrer queimaduras facilmente”, alerta Elisângela Ribeiro.

7. Cuidados pós-sol

Após a exposição ao sol, use hidratantes ou géis calmantes à base de aloe vera para reduzir vermelhidão e desconforto na pele. “Evite produtos com álcool ou fragrâncias fortes, que podem irritar ainda mais a pele”, indica a biomédica.

Os cuidados com a pele devem ser redobrados nessa época do ano, especialmente durante os horários de maior incidência solar. “O verão deve ser sinônimo de bem-estar, não de queimaduras. Com cuidados simples e consistentes, é possível aproveitar o sol sem prejudicar a saúde da pele”, finaliza Elisângela Ribeiro.

Por Sarah Monteiro