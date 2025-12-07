Vacinação é o principal método de prevenção contra a meningite

A meningite — inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal — é uma doença que pode evoluir rapidamente e causar sequelas irreversíveis. A forma meningocócica, provocada pelo meningococo, é uma das mais graves e tem letalidade global de cerca de 10%, podendo deixar sequelas permanentes em até 20% dos sobreviventes. Dados recentes, divulgados pelo Ministério da Saúde, indicam aumento dos casos no Brasil desde 2022, com destaque para o crescimento das meningites bacterianas, que voltaram a ocupar o primeiro lugar entre as mais graves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além do avanço epidemiológico, especialistas reforçam que o cenário exige atenção redobrada para prevenção, identificação precoce de sintomas e vacinação completa. "O objetivo global é reduzir 50% das meningites bacterianas preveníveis por vacina e 70% das mortes por essas mesmas formas, além de melhorar a qualidade de vida após a doença", explica Ana Medina, líder médica de vacinas da GSK. Ela destaca que o país vive hoje um aumento de casos — inclusive mais elevado até setembro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O Brasil também enfrenta mudanças importantes no comportamento da doença. Segundo Medina, houve alteração de sorotipos após a pandemia e uma inversão na faixa etária mais atingida em alguns países, embora os bebês continuem sendo o grupo mais vulnerável. "As bacterianas são as que mais preocupam porque têm maior gravidade e evolução muito rápida", afirma. A especialista reforça que a vigilância e o atendimento imediato são cruciais: "A gente só consegue lutar contra aquilo que conhece".
- Leia também: Dispraxia: quando a coordenação falha e os sinais confundem o diagnóstico
- Leia também: Entre humor e psicose: saiba como diagnosticar o transtorno esquizoafetivo
Entre as histórias que ilustram essa urgência está a de Pedro Pimenta, fundador da Da vinvi Clinic, que enfrentou meningite meningocócica aos 18 anos. Saudável, esportista e no auge dos estudos para o vestibular, Pedro não imaginava que sintomas parecidos com uma gripe pudessem esconder uma infecção tão agressiva. "Os sintomas vieram de forma sorrateira", relembra. No mesmo dia em que começou a sentir febre, dor de cabeça intensa e mal-estar, o quadro se agravou durante a madrugada — e ele já não conseguia levantar da cama. A rápida piora e a evolução para sepse resultaram na amputação dos quatro membros.
Hoje, com quatro próteses, Pedro usa sua história para alertar sobre o risco da doença e a importância do atendimento emergencial. Sua recuperação, segundo ele, só foi possível por uma série de coincidências — entre elas, a presença inesperada da cunhada, médica pediatra, justamente na noite em que os sintomas se agravaram. "Se esse quadro permanecesse até o dia seguinte, eu não acordaria", diz.
Entenda as diferenças
- Meningite: processo inflamatório das meninges que envolvem o encéfalo e a medula espinhal
- Encefalite: inflamação do parênquima cerebral
- Meningoencefalite: inflamação simultânea das meninges e do tecido cerebral
Quadro clínico
- Rigidez na nuca
- Febre alta e dor de cabeça intensa
- Náuseas e vômitos
- Fotofobia
- Confusão mental
- Sonolência ou letargia
- Manchas vermelhas ou roxas na pele (sinal grave)
Diagnóstico
- Exames de sangue: hemograma, proteína C reativa, hemocultura, eletrólitos, glicemia, tempo de protrombina e TTPA
- Exame de imagem/líquido: punção lombar para análise do líquor
- Confirmação do diagnóstico
- Isolamento da bactéria no líquor
- Isolamento da bactéria no sangue em pacientes com alteração no líquor
- Detecção da bactéria no líquor por diagnóstico molecular
Idade
Por mais que a meningite possa afetar pessoas de todas as idades, os grupos de riscos são:
- Lactentes (primeiro ano de vida): apresentam os maiores coeficientes de incidência, especialmente para a meningite viral, que é a forma mais comum e, geralmente, mais leve da doença.
- Crianças menores de 5 anos (principalmente até 4 anos): esse é o grupo mais afetado globalmente, com uma alta prevalência de casos.
- Idosos: indivíduos mais velhos e aqueles com doenças crônicas ou imunossupressoras têm um risco aumentado de adoecimento, inclusive por agentes bacterianos mais graves como o pneumococo.
Tratamento
- Suporte médico de emergência
- Manejo de via aérea
- Oxigênio
- Hidratação intravenosa
- Controle de febre e convulsões
- Isolamento respiratório
- Antibióticos logo após a punção lombar
- Vacinação
A vacinação é uma medida preventiva crucial, e o Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde(SUS) inclui doses para crianças em idades específicas, como aos 2, 4 e 6 meses, com reforços posteriores, para proteção contra tipos específicos de meningite bacteriana.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) inclui vacinas que ajudam a proteger contra vários agentes causadores da doença, como:
- BCG, aplicada ao nascer, que protege especialmente contra formas graves de tuberculose, incluindo a meningite tuberculosa.
- Pentavalente, pneumocócica, meningocócica C e, em situações específicas, meningocócica ACWY, fundamentais para reduzir infecções bacterianas que podem causar meningite.
Palavra do especialista
O negacionismo vacinal cresceu após a pandemia? Qual é a importância da vacinação para prevenir doenças como a meningite?
Sim, houve um aumento, embora ainda seja um grupo minoritário. Antes da pandemia, o Brasil tinha mais pessoas hesitantes — que não entendiam a importância de vacinar — do que negacionistas de fato, cerca de 4%. Depois da pandemia, esse grupo cresceu um pouco e ficou mais ruidoso, impulsionado pela desinformação que circula rápido nas redes. Como imunologia é um tema complexo, muitos profissionais acabam divulgando informações erradas, o que confunde ainda mais a população. Por isso, reforçar informação correta é essencial, especialmente no caso da meningite. A vacinação é uma das principais formas de proteção, reduz a circulação da bactéria e evita casos graves. No meu consultório, vejo que a maioria das famílias entende essa importância, mantém o calendário em dia e tem orgulho de vacinar seus filhos.
Por que o perfil da doença meningocócica mudou nos últimos anos?
A pandemia alterou o comportamento de circulação do meningococo. Embora bebês continuem sendo os mais afetados, logo após a reabertura houve um aumento em adolescentes e jovens — algo visto principalmente na Europa, mas também de forma pontual no Brasil. Isso pode estar ligado ao comportamento dessa faixa etária, que compartilha objetos e convive muito próximo. Houve também mudança de sorogrupo predominante: antes era o C; no pós-pandemia, passou a ser o B. Uma possível explicação é que temos mais pessoas vacinadas contra o C. O retorno mais lento da circulação bacteriana ainda não tem causa totalmente definida.
Em que situações a doença leva à amputação de membros?
A amputação ocorre nos casos de sepse grave. Durante o choque séptico, o corpo reduz o fluxo sanguíneo para as extremidades para preservar órgãos vitais. As drogas vasoativas usadas para manter o paciente vivo — como adrenalina e noradrenalina — também diminuem a circulação periférica. Isso pode causar necrose. Dependendo da gravidade, o paciente pode perder apenas parte dos dedos ou, em casos extremos, precisar de amputações maiores. Esse processo pode acontecer em outras infecções graves, não só na meningocócica
Marcos Gonçalves é pediatra e membro do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), alergologista, imunologista e membro do Departamento de Imunoterapia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia(ASBAI) e presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria
*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte