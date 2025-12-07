Vacinação é o principal método de prevenção contra a meningite

A meningite — inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal — é uma doença que pode evoluir rapidamente e causar sequelas irreversíveis. A forma meningocócica, provocada pelo meningococo, é uma das mais graves e tem letalidade global de cerca de 10%, podendo deixar sequelas permanentes em até 20% dos sobreviventes. Dados recentes, divulgados pelo Ministério da Saúde, indicam aumento dos casos no Brasil desde 2022, com destaque para o crescimento das meningites bacterianas, que voltaram a ocupar o primeiro lugar entre as mais graves.

Além do avanço epidemiológico, especialistas reforçam que o cenário exige atenção redobrada para prevenção, identificação precoce de sintomas e vacinação completa. "O objetivo global é reduzir 50% das meningites bacterianas preveníveis por vacina e 70% das mortes por essas mesmas formas, além de melhorar a qualidade de vida após a doença", explica Ana Medina, líder médica de vacinas da GSK. Ela destaca que o país vive hoje um aumento de casos — inclusive mais elevado até setembro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O Brasil também enfrenta mudanças importantes no comportamento da doença. Segundo Medina, houve alteração de sorotipos após a pandemia e uma inversão na faixa etária mais atingida em alguns países, embora os bebês continuem sendo o grupo mais vulnerável. "As bacterianas são as que mais preocupam porque têm maior gravidade e evolução muito rápida", afirma. A especialista reforça que a vigilância e o atendimento imediato são cruciais: "A gente só consegue lutar contra aquilo que conhece".

Entre as histórias que ilustram essa urgência está a de Pedro Pimenta, fundador da Da vinvi Clinic, que enfrentou meningite meningocócica aos 18 anos. Saudável, esportista e no auge dos estudos para o vestibular, Pedro não imaginava que sintomas parecidos com uma gripe pudessem esconder uma infecção tão agressiva. "Os sintomas vieram de forma sorrateira", relembra. No mesmo dia em que começou a sentir febre, dor de cabeça intensa e mal-estar, o quadro se agravou durante a madrugada — e ele já não conseguia levantar da cama. A rápida piora e a evolução para sepse resultaram na amputação dos quatro membros.

Hoje, com quatro próteses, Pedro usa sua história para alertar sobre o risco da doença e a importância do atendimento emergencial. Sua recuperação, segundo ele, só foi possível por uma série de coincidências — entre elas, a presença inesperada da cunhada, médica pediatra, justamente na noite em que os sintomas se agravaram. "Se esse quadro permanecesse até o dia seguinte, eu não acordaria", diz.

Entenda as diferenças

Meningite: processo inflamatório das meninges que envolvem o encéfalo e a medula espinhal

Encefalite: inflamação do parênquima cerebral

Meningoencefalite: inflamação simultânea das meninges e do tecido cerebral



Quadro clínico

Rigidez na nuca

Febre alta e dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Fotofobia

Confusão mental

Sonolência ou letargia

Manchas vermelhas ou roxas na pele (sinal grave)





Diagnóstico

Exames de sangue: hemograma, proteína C reativa, hemocultura, eletrólitos, glicemia, tempo de protrombina e TTPA

Exame de imagem/líquido: punção lombar para análise do líquor

Confirmação do diagnóstico

Isolamento da bactéria no líquor

Isolamento da bactéria no sangue em pacientes com alteração no líquor

Detecção da bactéria no líquor por diagnóstico molecular



Idade

Por mais que a meningite possa afetar pessoas de todas as idades, os grupos de riscos são:

Lactentes (primeiro ano de vida): apresentam os maiores coeficientes de incidência, especialmente para a meningite viral, que é a forma mais comum e, geralmente, mais leve da doença.

Crianças menores de 5 anos (principalmente até 4 anos): esse é o grupo mais afetado globalmente, com uma alta prevalência de casos.

Idosos: indivíduos mais velhos e aqueles com doenças crônicas ou imunossupressoras têm um risco aumentado de adoecimento, inclusive por agentes bacterianos mais graves como o pneumococo.



Tratamento

Suporte médico de emergência

Manejo de via aérea

Oxigênio

Hidratação intravenosa

Controle de febre e convulsões

Isolamento respiratório

Antibióticos logo após a punção lombar

Vacinação

A vacinação é uma medida preventiva crucial, e o Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde(SUS) inclui doses para crianças em idades específicas, como aos 2, 4 e 6 meses, com reforços posteriores, para proteção contra tipos específicos de meningite bacteriana.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) inclui vacinas que ajudam a proteger contra vários agentes causadores da doença, como:

BCG, aplicada ao nascer, que protege especialmente contra formas graves de tuberculose, incluindo a meningite tuberculosa.

Pentavalente, pneumocócica, meningocócica C e, em situações específicas, meningocócica ACWY, fundamentais para reduzir infecções bacterianas que podem causar meningite.

Palavra do especialista

O negacionismo vacinal cresceu após a pandemia? Qual é a importância da vacinação para prevenir doenças como a meningite?

Sim, houve um aumento, embora ainda seja um grupo minoritário. Antes da pandemia, o Brasil tinha mais pessoas hesitantes — que não entendiam a importância de vacinar — do que negacionistas de fato, cerca de 4%. Depois da pandemia, esse grupo cresceu um pouco e ficou mais ruidoso, impulsionado pela desinformação que circula rápido nas redes. Como imunologia é um tema complexo, muitos profissionais acabam divulgando informações erradas, o que confunde ainda mais a população. Por isso, reforçar informação correta é essencial, especialmente no caso da meningite. A vacinação é uma das principais formas de proteção, reduz a circulação da bactéria e evita casos graves. No meu consultório, vejo que a maioria das famílias entende essa importância, mantém o calendário em dia e tem orgulho de vacinar seus filhos.

Por que o perfil da doença meningocócica mudou nos últimos anos?

A pandemia alterou o comportamento de circulação do meningococo. Embora bebês continuem sendo os mais afetados, logo após a reabertura houve um aumento em adolescentes e jovens — algo visto principalmente na Europa, mas também de forma pontual no Brasil. Isso pode estar ligado ao comportamento dessa faixa etária, que compartilha objetos e convive muito próximo. Houve também mudança de sorogrupo predominante: antes era o C; no pós-pandemia, passou a ser o B. Uma possível explicação é que temos mais pessoas vacinadas contra o C. O retorno mais lento da circulação bacteriana ainda não tem causa totalmente definida.

Em que situações a doença leva à amputação de membros?

A amputação ocorre nos casos de sepse grave. Durante o choque séptico, o corpo reduz o fluxo sanguíneo para as extremidades para preservar órgãos vitais. As drogas vasoativas usadas para manter o paciente vivo — como adrenalina e noradrenalina — também diminuem a circulação periférica. Isso pode causar necrose. Dependendo da gravidade, o paciente pode perder apenas parte dos dedos ou, em casos extremos, precisar de amputações maiores. Esse processo pode acontecer em outras infecções graves, não só na meningocócica

Marcos Gonçalves é pediatra e membro do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), alergologista, imunologista e membro do Departamento de Imunoterapia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia(ASBAI) e presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria

