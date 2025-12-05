Sensibilidade nos dentes: veja como reduzir o desconforto no verão

Com o diagnÃ³stico certo e cuidados adequados, dÃ¡ para aproveitar sorvetes e bebidas geladas no verÃ£o sem dor (Imagem: AYO Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o verão, o aumento no consumo de comidas e bebidas geladas pode desencadear reações imediatas nos dentes, despertando incômodos que interferem no bem-estar de quem já apresenta predisposição à sensibilidade.

Segundo a Dra. Cristina Pedro, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, nem sempre a sensibilidade dentária indica dano permanente, mas é um sinal de atenção para a saúde bucal.

“A sensibilidade ocorre quando a dentina, camada interna do dente, fica exposta. Isso pode acontecer por desgaste do esmalte, retração gengival, envelhecimento, escovação agressiva, bruxismo ou uso frequente de clareadores dentais. Alimentos gelados, ácidos ou muito doces podem provocar dor momentânea, mas não necessariamente causam danos permanentes”, explica.

Hábitos que podem agravar a sensibilidade nos dentes

A Dra. Cristina Pedro alerta que hábitos inadequados podem piorar a sensibilidade nos dentes. “O consumo excessivo de alimentos ácidos, como limão, sucos cítricos e refrigerantes, além de doces pegajosos, aumenta o desgaste do esmalte. Escovar os dentes com força logo após ingerir alimentos ácidos também contribui para o problema”, alerta.

Escovar os dentes com escovas de cerdas macias é importante para evitar a sensibilidade nos dentes (Imagem: Rido | Shutterstock)

Tratando dentes sensíveis

Para quem sente dor frequente, a coordenadora recomenda o uso de produtos específicos para dentes sensíveis, que ajudam a minimizar os sintomas. “Existem cremes dentais com agentes dessensibilizantes e enxaguantes que fortalecem os dentes. Mas é fundamental consultar um dentista antes de iniciar qualquer tratamento, para identificar a causa da sensibilidade e evitar procedimentos inadequados”, alerta.

Além disso, medidas simples podem reduzir o desconforto no dia a dia. “Escovar os dentes com escovas de cerdas macias, usar pastas com flúor, enxaguar a boca com água após consumir alimentos ácidos e evitar soluções muito abrasivas são estratégias eficazes”, recomenda a Dra. Cristina Pedro.

Consulte sempre um dentista

A coordenadora enfatiza ainda a importância de visitas regulares ao dentista. “Exames periódicos ajudam a detectar problemas como cáries, retração gengival, fraturas ou trincas de esmalte ou desgaste excessivo que podem agravar a sensibilidade. O cuidado preventivo é essencial para aproveitar o verão sem dor na hora de consumir alimentos gelados”, completa.

Segundo a especialista, a sensibilidade dentária é comum, mas o problema pode ser controlado com cuidados simples. “Depois de identificar a causa e adotar hábitos corretos, é possível desfrutar de sorvetes, açaí e bebidas geladas durante o verão sem prejudicar os dentes e evitando dores desnecessárias”, conclui.

Por Bianca Lodi Rieg