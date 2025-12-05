InícioRevista do Correio
Neurônios em dia

Países que consomem mais chocolate têm mais vencedores do Prêmio Nobell

O flavanol, muito presente no cacau, é reconhecido por melhorar a função dos vasos sanguíneos, promovendo a melhora de funções cognitivas

Chocolate - (crédito: Pexels)
Chocolate - (crédito: Pexels)

Flavonoides, substâncias abundantes em alguns tipos de vegetais, têm sido apontados como bons combustíveis para o funcionamento cerebral, promovendo a melhora de funções cognitivas e até a redução do risco de demência entre os idosos. Esses efeitos parecem ser ainda mais pronunciados no caso de um subtipo de flavonoides chamado flavanol, muito presente no cacau, vinho tinto, chá verde e algumas frutas. É bem reconhecido que os flavanols têm o poder de melhorar a função dos vasos sanguíneos, e pode ser que essa seja apenas uma das formas de como essas substâncias ajudam o cérebro.

O prestigiado periódico New England Journal of Medicine publicou há alguns anos uma pesquisa bem provocativa que procurou demonstrar se o consumo de chocolate, um dos principais alimentos ricos em flavanol, pode trazer vantagens cognitivas quando se pensa em nível populacional. Para isso, foi analisada a possível associação entre o número de Prêmios Nobel per capita de um determinado país e o nível de consumo de chocolate. Os resultados mostraram uma forte associação entre esses dois indicadores em diversos países — quanto maior o consumo de chocolate de um país, maior o número de ganhadores do Prêmio Nobel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília

  • Google Discover Icon
RA
RA

Ricardo Afonso Teixeira*

Estagiário

Por Ricardo Afonso Teixeira*
postado em 05/12/2025 16:34
SIGA
x