Como o calor e as viagens podem aumentar o risco de trombose no fim de ano

Com a chegada do verão e das festas de fim de ano, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP) alerta para o aumento dos riscos de problemas circulatórios, como inchaço, dores nas pernas e a perigosa trombose venosa profunda. As altas temperaturas, somadas a viagens longas e hábitos alimentares inadequados criam um cenário que exige atenção redobrada com a saúde vascular.

O calor intenso provoca a dilatação dos vasos sanguíneos (vasodilatação), o que pode sobrecarregar o sistema venoso e dificultar o retorno do sangue das pernas para o coração. “No período mais quente do ano, as doenças venosas tendem a se intensificar. Mulheres, inclusive as mais jovens, sofrem maior impacto por influência hormonal e costumam relatar inchaço, sensação de peso e dores nas pernas com mais frequência”, explica o cirurgião vascular e presidente da SBACV-SP, Dr. Edwaldo Edner Joviliano.

Viagens de fim de ano: um fator de risco adicional

Os deslocamentos prolongados, comuns nesta época, agravam o quadro. Permanecer sentado por longos períodos em carros, ônibus ou aviões dificulta a circulação e aumenta o risco de formação de coágulos. “Em voos, a situação se intensifica. A pressurização da cabine e o ambiente mais seco favorecem a desidratação. Medidas como levantar-se para caminhar pelo corredor, movimentar os pés e tornozelos enquanto sentado e utilizar meias de compressão, sempre sob orientação profissional, são fundamentais para proteger a circulação durante o trajeto”, alerta o médico.

Trombose: um perigo silencioso que cresce no calor

A combinação de calor, que aumenta a viscosidade do sangue, e imobilidade prolongada eleva significativamente o risco de trombose venosa profunda (TVP), uma condição grave que ocorre quando um coágulo se forma em uma veia profunda, geralmente nas pernas. Os principais sinais de alerta são:

Dor persistente em uma das pernas;

Inchaço que não melhora com o repouso;

Vermelhidão e aumento da temperatura no local.

Conforme o presidente da SBACV-SP, ao identificar qualquer um desses sintomas, é importante procurar atendimento médico imediato, pois a trombose pode levar a uma complicação fatal: a embolia pulmonar, que ocorre quando o coágulo se desprende e obstrui uma artéria do pulmão.

O uso de meias de compressão, com recomendação médica, ajuda a regular a circulação sanguínea (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Recomendações para um verão seguro

Para aproveitar as férias e as festas sem colocar a saúde em risco, o Dr. Edwaldo Edner Joviliano recomenda 6 atitudes simples e preventivas:

Hidrate-se: beba bastante água e sucos naturais. Evite o consumo excessivo de álcool, que acelera a desidratação; Alimente-se bem: priorize refeições leves, ricas em frutas e vegetais, e com baixo teor de sal e gorduras; Movimente-se: em viagens longas, faça pausas a cada duas horas para caminhar e alongar as pernas; Proteja-se do sol: evite a exposição direta nos horários de pico de calor e use protetor solar; Use meias de compressão: se houver recomendação médica, utilize-as, principalmente durante viagens; Fique atento aos sinais: observe seu corpo e não ignore dores, inchaços ou qualquer desconforto incomum nas pernas.

“A prevenção assegura bem-estar e reduz riscos. Com atenção aos sinais do corpo e adoção de medidas simples, é possível aproveitar as festas e o período de descanso com mais tranquilidade e saúde”, finaliza o Dr. Edwaldo Edner Joviliano.

