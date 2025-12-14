InícioRevista do Correio
Comportamento

Dezembrite: quando a celebração vira pressão e exaustão emocional

Dezembro pode ser um sinônimo de festas e confraternizações. No entanto, para algumas pessoas, também significa fechamento de ciclos e uma melancolia que se transforma em tristeza

Dezembro é um mês melancólico para aqueles que estão fechando ciclos - (crédito: Freepik/ Seva Levitsky)
Dezembro é um mês melancólico para aqueles que estão fechando ciclos - (crédito: Freepik/ Seva Levitsky)

Quando o fim de ano chega, aquela sensação de recomeço, finalmente, costuma surgir. Muitos olham para trás e se sentem gratos, enquanto outros trocam o espírito festivo pela tristeza das metas não alcançadas. Assim, olhar para o futuro parece ser a única opção. Essa carga emocional, que se traduz em ansiedade, cansaço e melancolia, é popularmente conhecida como "dezembrite", fenômeno que é um reflexo da pressão e de um ambiente social que exige felicidade constante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Apesar de não ser um diagnóstico clínico formal, o termo descreve com precisão a sobrecarga emocional. A psicóloga, psicanalista e neuropsicóloga Silvia de Oliveira e Silva explica que a dezembrite é "uma sensação de urgência como se a vida precisasse ser resolvida antes do dia 31."

O mês de dezembro, de acordo com ela, concentra múltiplas pressões simultaneamente: fechamento de metas profissionais, pendências, gastos extras e uma agenda social inflada. Segundo Silvia de Oliveira e Silva, a pessoa chega exausta do ano inteiro e ainda precisa lidar com uma agenda social que cresce justamente quando o corpo e a mente já estão no limite."

Para o vendedor de calçados Felipe Silva, 26 anos, o peso dessa exaustão é sentido diretamente no ambiente de trabalho. Ele relata que o primeiro sinal é o caos das compras, a correria de shopping e uma certa ansiedade que nasce naturalmente nessa época do ano. "Sinto dor nas pernas e dor de cabeça o tempo todo. Fico muito irritado e não consigo dormir, pensando só em estoque e clientes," revela Simone. 

Ele ainda afirma que a pressão é forte para "ser mais", pois as metas de dezembro são sempre maiores que as dos meses anteriores. O psicólogo e doutor em Psicologia Vladimir Melo corrobora, afirma que sintomas como ansiedade, esgotamento, irritabilidade e melancolia estão todos relacionados à frustração por se sentir insuficiente. 

Assim, o profissional traça um paralelo com a filosofia, citando o livro A sociedade do cansaço: "Essa pressão social é bem descrita pelo filósofo Byung Chul-Han... Ele diz que a sociedade já alcançou um estágio do capitalismo em que o próprio indivíduo se explora 24 horas, sem a necessidade de um opressor. Tudo em nome do sucesso."

A felicidade roteirizada

Muito além de toda essa tristeza, dezembro carrega um peso simbólico de "fechamento de ciclo" que incita a uma autoavaliação severa. Na avaliação de muitas pessoas, a retrospectiva do ano transforma-se em um gatilho. Silvia de Oliveira e Silva adverte que, em vez de ser um momento de reconhecer aprendizados, a retrospectiva torna-se uma contabilidade fria do que faltou.

"Isso alimenta a sensação de insuficiência, como se fosse preciso provar merecimento para entrar no próximo ano," explica a psicanalista. Dessa forma, o psicólogo Vladimir Melo reforça que a pressão por resultados define o valor do indivíduo na sociedade contemporânea, transformando essa autoavaliação em um momento individual severo.

"Se a avaliação parte dessa premissa, não respeitamos nossos processos, nossas pausas nem nossas reflexões. Somos impelidos a sempre entregar e qualquer descanso é tido como tempo perdido", detalha o especialista.

As redes sociais, de alguma maneira, amplificam essa cobrança. Elas vendem uma "felicidade roteirizada" — de famílias perfeitas, mesas fartas e conquistas. Dentro deste cenário, o vendedor sente o contraste doloroso entre ver os clientes felizes com o Natal, enquanto ele carrega dentro de si um esgotamento gritante. "Sinto que estou por fora da festa." Na visão da psicóloga Silvia, quando a vida real não combina com essa vitrine, surge uma frustração profunda, como se a pessoa estivesse fora do mundo, fora do tom, fora do Natal.

O luto silencioso 

Outro eixo central da Dezembrite é a intensificação das memórias afetivas e do luto, que viram saudade durante as típicas tradições natalinas ou de Ano Novo. As datas festivas agem como marcadores emocionais, dando "volume" à ausência. A psicóloga Silvia pontua que esse sentimento não se restringe apenas à morte, mas abrange perdas que também sangram: separações, adoecimentos, o emprego que não veio e diversas outras causas.

"Há pessoas que não estão em crise clínica, mas atravessam um dezembro em silêncio, carregando uma dor que fica mais visível quando todo o entorno exige alegria," afirma a especialista. Apesar dos conflitos familiares poderem ressurgir, Vladimir Melo ressalta a função agregadora dos rituais de fim de ano. 

Segundo ele, as famílias "precisam desses momentos para compartilhar lembranças e consolidar a sua identidade grupal," reafirmando seus valores. Em suma, a "Dezembrite" é o resultado de um mês que exige que as pessoas celebrem e produzam no limite do esgotamento emocional. Silvia de Oliveira e Silva conclui que, em dezembro, "nem todo mundo termina o ano celebrando; algumas pessoas terminam o ano resistindo. E isso também merece cuidado."

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 14/12/2025 06:00 / atualizado em 14/12/2025 06:00
SIGA
x