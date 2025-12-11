7 saladas para ajudar a combater o inchaço

Se você sofre com inchaço e retenção de líquido, saiba que uma alimentação equilibrada, além dos cuidados médicos, pode ajudar a aliviar esses sintomas. Isso porque, embora cada pessoa possa reagir de forma diferente aos alimentos, alguns deles, especialmente os que estão presentes nas saladas, podem ser poderosos aliados contra esse processo, devido às suas propriedades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Abaixo, confira 7 receitas de saladas leves e nutritivas que ajudam a combater o inchaço!

Salada de pepino com tomate e melancia

Ingredientes

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 pepino fatiado

2 fatias de melancia descascadas e picadas

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada finamente

1 ramo de salsinha picado

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque os tomates, o pepino e a cebola-roxa e misture. Adicione a melancia e a salsinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de vegetais com molho de gengibre

Ingredientes

500 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

250 g de vagem picada

Floretes de 1 brócolis

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de suco de limão

2 colheres de chá de óleo de gergelim

1 xícara de chá de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de gergelim branco torrado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos após levantar fervura. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a cenoura da panela e repita o mesmo processo com a vagem e o brócolis. Reserve.

Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão e o óleo de gergelim e misture. Adicione o gengibre, o alho, a cebolinha e o gergelim torrado e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma saladeira, coloque os vegetais e regue com o molho. Sirva em seguida.

Salada de alface com couve e beterraba

Ingredientes

Folhas de 1 maço de alface

1 folha de couve picada

1/2 maçã sem sementes e picada

1 pepino cortado em rodelas

1 beterraba descascada e ralada

descascada e ralada 1 colher de sopa de semente de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a couve, a maçã, o pepino, a beterraba e a semente de gergelim e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas (Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock)

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

2 kiwis amarelos descascados e fatiados

amarelos descascados e fatiados 1 pepino cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de amêndoas torradas e laminadas

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o abacaxi e o kiwi e misture delicadamente. Enrole as fatias de pepino e disponha sobre a salada. Tempere com suco de limão e salpique com amêndoas laminadas. Sirva em seguida com as folhas de hortelã.

Salada de rabanete com morango

Ingredientes

250 g de morango fatiado

2 colheres de sopa de salsa picada

3 rabanetes cortados em rodelas

cortados em rodelas Suco de 1/2 limão

Sal e lemon pepper a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o morango e o rabanete. Reserve. Em um recipiente, coloque a salsa, o suco de limão, o sal e o lemon pepper e misture. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de abacate, rúcula e tomate (Imagem: irina2511 | Shutterstock)

Salada de abacate, rúcula e tomate

Ingredientes

2 xícaras de chá de rúcula

1 abacate descascado e fatiado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

10 muçarelas de búfala em bolinhas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rúcula e distribua o tomate-cereja, as fatias de abacate e as bolinhas de muçarela de búfala por cima. Acrescente as folhas de manjericão e regue com suco de limão e azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salada verde com maçã e semente de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas verdes variadas (alface-americana, agrião, rúcula, espinafre baby)

1 maçã sem sementes e fatiada

sem sementes e fatiada 2 colheres de sopa de semente de abóbora

1 fio de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, junte as folhas verdes, a maçã e a semente de abóbora. Reserve. Em outro recipiente, misture o azeite de oliva com o suco de limão e o sal. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.