Sucos detox: 7 receitas para desintoxicar o corpo e se preparar para o verão

À medida que o verão se aproxima, muitas pessoas buscam formas de renovar hábitos alimentares e conquistar mais leveza no dia a dia. Os sucos detox representam uma solução prática e deliciosa para alcançar esses objetivos, pois oferecem benefícios como eliminação de toxinas, melhora da digestão, controle do inchaço e fornecimento de nutrientes essenciais.
Ademais, essas bebidas também ajudam a manter o organismo hidratado, fundamental nas estações mais quentes, e combinam ingredientes poderosos que potencializam a energia, favorecem a saúde da pele e contribuem para o equilíbrio geral do organismo.
Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!
Suco detox de aspargo e abacaxi
Ingredientes
- 4 aspargos descascados e cortados em pedaços
- 2 floretes de brócolis
- 150 g de abacaxi descascado e picado
- 1/5 de pepino descascado e picado
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco verde detox
Ingredientes
- 1 punhado de salsinha
- 150 g de erva-doce
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 1 rabanete descascado e picado
- 2 talos de aipo picados
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco detox de goiaba
Ingredientes
- 2 goiabas maduras e cortadas em pedaços
- 300 ml de água gelada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 4 a 6 pedras de gelo
Modo de preparo
Coloque as goiabas no liquidificador com a água, o suco de limão e o gengibre. Bata por aproximadamente 1 minuto, até obter um líquido homogêneo. Se preferir uma textura mais lisa, coe o suco com peneira fina; para um detox mais completo, consuma sem coar. Acrescente as pedras de gelo, misture delicadamente e sirva imediatamente.
Suco detox de tomate com cenoura e limão
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 tomate picado
- 1 limão descascado
- 200 ml de água
- Xilitol e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco detox de lichia
Ingredientes
- 6 lichias descascadas e sem caroços
- 150 ml de água de coco
- 5 folhas de hortelã
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco detox de maçã-verde e kiwi
Ingredientes
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- Polpa de 1 kiwi
- 1 pedaço pequeno de salsão picado
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco detox de pitaya com abacaxi
Ingredientes
- 2 rodelas de abacaxi picadas
- Polpa de 1 pitaya
- 250 ml de água gelada
- Xilitol a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.