Sucos detox: 7 receitas para desintoxicar o corpo e se preparar para o verão

À medida que o verão se aproxima, muitas pessoas buscam formas de renovar hábitos alimentares e conquistar mais leveza no dia a dia. Os sucos detox representam uma solução prática e deliciosa para alcançar esses objetivos, pois oferecem benefícios como eliminação de toxinas, melhora da digestão, controle do inchaço e fornecimento de nutrientes essenciais.

Ademais, essas bebidas também ajudam a manter o organismo hidratado, fundamental nas estações mais quentes, e combinam ingredientes poderosos que potencializam a energia, favorecem a saúde da pele e contribuem para o equilíbrio geral do organismo.

Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!

Suco detox de aspargo e abacaxi

Ingredientes

4 aspargos descascados e cortados em pedaços

2 floretes de brócolis

150 g de abacaxi descascado e picado

1/5 de pepino descascado e picado

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

1 punhado de salsinha

150 g de erva-doce

2 maçãs sem sementes e picadas

1 rabanete descascado e picado

2 talos de aipo picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de goiaba (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de goiaba

Ingredientes

2 goiabas maduras e cortadas em pedaços

maduras e cortadas em pedaços 300 ml de água gelada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

4 a 6 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque as goiabas no liquidificador com a água, o suco de limão e o gengibre. Bata por aproximadamente 1 minuto, até obter um líquido homogêneo. Se preferir uma textura mais lisa, coe o suco com peneira fina; para um detox mais completo, consuma sem coar. Acrescente as pedras de gelo, misture delicadamente e sirva imediatamente.

Suco detox de tomate com cenoura e limão

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

1 tomate picado

picado 1 limão descascado

200 ml de água

Xilitol e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de lichia

Ingredientes

6 lichias descascadas e sem caroços

150 ml de água de coco

5 folhas de hortelã

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de maçã-verde e kiwi (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de maçã-verde e kiwi

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e picada

Polpa de 1 kiwi

1 pedaço pequeno de salsão picado

1 colher de chá de gengibre em pó

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco detox de pitaya com abacaxi

Ingredientes

2 rodelas de abacaxi picadas

picadas Polpa de 1 pitaya

250 ml de água gelada

Xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.