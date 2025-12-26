Uva verde no Ano-Novo: 7 motivos para incluir a fruta nas festas de fim de ano

A uva verde pode ser uma excelente aliada para a saúde durante as festas de fim de ano (Imagem: Miguel AF | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A uva verde sempre aparece nas mesas de Ano-Novo, mas a tradição vai muito além do simbolismo de prosperidade. Além de representar renovação e bons desejos para o ciclo que se inicia, a fruta é rica em vitaminas, fibras e antioxidantes, tornando-se uma opção leve e benéfica para a saúde no fim do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a nutricionista Laita Balbio, do Espaço Hi, em São Paulo, essa fruta pode ser uma excelente aliada para a saúde durante as festas, especialmente em uma época em que os excessos alimentares são comuns. “É uma fruta leve, refrescante e cheia de compostos bioativos que ajudam o corpo a lidar melhor com a rotina mais intensa do fim do ano”, explica.

A seguir, veja 7 motivos para apostar na uva verde nas ceias e comemorações de fim de ano!

1. É rica em antioxidantes que protegem o organismo

A uva verde contém flavonoides e outros antioxidantes que ajudam a reduzir inflamações e proteger as células contra danos causados por estresse, noites mal dormidas e excesso de alimentos pesados. “Os antioxidantes dão um suporte importante nessa fase em que as pessoas dormem menos e comem mais fora da rotina”, comenta Laita Balbio.

2. Ajuda a digestão em dias de refeições mais pesadas

Por ter fibras, a uva verde contribui para o funcionamento intestinal e facilita a digestão. “É uma fruta que ajuda a equilibrar o organismo quando as mesas estão cheias de alimentos gordurosos”, reforça a nutricionista.

3. Controla melhor a saciedade

Consumir uva verde com castanhas ou queijos pode ajudar a reduzir picos de glicemia e prolongar a sensação de saciedade. “Para quem quer maneirar nos doces durante as festas, a uva combinada com proteínas ou gorduras boas é uma ótima estratégia”, diz Laita Balbio.

O doce natural da uva verde funciona como alternativa para quem não quer exagerar no açúcar (Imagem: Javidestock | Shutterstock)

4. É uma opção mais leve para substituir sobremesas açucaradas

A doçura natural da fruta funciona como alternativa para quem quer um doce sem exagerar no açúcar. “Para quem está em fase de emagrecimento ou apenas quer equilibrar a ceia, a uva atende muito bem”, afirma.

5. Pode ser consumida congelada, o que aumenta a sensação de prazer

As uvas congeladas viraram febre nas redes. “Elas não ficam mais nutritivas, mas a textura gelada ajuda a comer mais devagar e reduz a ansiedade por doces”, explica Laita Balbio. É um truque perfeito para o calor do verão.

6. Ajuda quem tem rotina agitada no fim do ano

Prática, fácil de levar e de consumir, a uva verde funciona como um lanche rápido antes de compromissos, viagens e encontros. “É uma fruta que cabe na rotina corrida de dezembro e evita longos períodos em jejum”, diz a especialista.

7. Pode ser consumida por quase todos, com alguns cuidados

Para a maioria das pessoas, ela é totalmente segura. Mas quem tem diabetes ou resistência à insulina deve ajustar as porções. “O segredo é não comer grandes quantidades de uma vez. O ideal é sempre associar a uma fonte de proteína ou gordura boa”, finaliza Laita Balbio.

Por Sarah Monteiro