Saladas para o Ano-Novo: 8 receitas deliciosas e práticas

A virada do ano é um momento especial em que familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Esse tipo de comemoração fica ainda mais gostoso com a ceia. As saladas, por exemplo, podem ajudar a compor o cardápio da noite. Por isso, confira 8 receitas deliciosas para você inovar no Ano-Novo!
Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 100 g de queijo feta picado
- Folhas de 1 maço de espinafre
- 2 beterrabas
- Suco de 1 laranja
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de molho de soja
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com azeite de oliva e sal. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, cubra com água, junte o sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água.
Em seguida, descasque as beterrabas e corte-as em pedaços. Coloque-as no recipiente com o grão-de-bico, adicione as folhas de espinafre e o queijo feta e misture delicadamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o suco de limão, o mel, o molho de soja e o azeite de oliva e misture. Deixe descansar por 30 minutos. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.
Salada verde com pera caramelizada e nozes
Ingredientes
- 1 maço de rúcula
- 1 maço de alface-americana
- 2 peras cortadas em fatias finas
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o açúcar mascavo e as fatias de pera e cozinhe até dourar levemente. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente. Junte as folhas de rúcula e de alface-americana, as nozes e o queijo gorgonzola e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.
Salada de macarrão
Ingredientes
- 500 g de macarrão tipo parafuso
- 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos
- 1 xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 3 colheres de sopa de azeitona verde sem caroço e picada
- 1 maço de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde esfriar. Em seguida, transfira para um recipiente, acrescente o presunto, o queijo muçarela, o tomate, a azeitona, o azeite de oliva, o sal e o cheiro-verde e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Salada de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e a cenoura e misture. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o cheiro-verde e sirva em seguida.
Salada de melancia com rúcula e hortelã
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de rúcula
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, misture a melancia com a rúcula e as folhas de hortelã. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Salada caprese
Ingredientes
- 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 200 g de muçarela de búfala em bolinha
- 1 colher de sobremesa de vinagre branco
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de manjericão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o tomate-cereja e a muçarela de búfala e misture. Adicione o vinagre branco e o azeite de oliva e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Salada de cuscuz marroquino
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- 1 pepino cortado em cubos
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 cenoura descascada e ralada
- Azeite de oliva e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e a água quente e hidrate por 8 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a cebola-roxa, o pepino, os tomates e a cenoura e misture. Acrescente o cuscuz marroquino reservado e o azeite de oliva e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.
Salada de frutas secas com rúcula e molho de laranja
Ingredientes
- 1 maço de rúcula
- 1/2 xícara de chá de damasco seco e picado
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas
- 1 maçã sem sementes e cortada em cubos
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a rúcula, o damasco, a uva-passa, as amêndoas e a maçã e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.