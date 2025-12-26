Saladas para o Ano-Novo: 8 receitas deliciosas e práticas

A virada do ano é um momento especial em que familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Esse tipo de comemoração fica ainda mais gostoso com a ceia. As saladas, por exemplo, podem ajudar a compor o cardápio da noite. Por isso, confira 8 receitas deliciosas para você inovar no Ano-Novo!

Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

100 g de queijo feta picado

Folhas de 1 maço de espinafre

2 beterrabas

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de molho de soja

Sal e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com azeite de oliva e sal. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, cubra com água, junte o sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água.

Em seguida, descasque as beterrabas e corte-as em pedaços. Coloque-as no recipiente com o grão-de-bico, adicione as folhas de espinafre e o queijo feta e misture delicadamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o suco de limão, o mel, o molho de soja e o azeite de oliva e misture. Deixe descansar por 30 minutos. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Salada verde com pera caramelizada e nozes

Ingredientes

1 maço de rúcula

1 maço de alface-americana

2 peras cortadas em fatias finas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado

gorgonzola esfarelado 3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o açúcar mascavo e as fatias de pera e cozinhe até dourar levemente. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente. Junte as folhas de rúcula e de alface-americana, as nozes e o queijo gorgonzola e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de macarrão

Ingredientes

500 g de macarrão tipo parafuso

tipo parafuso 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos

1 xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos

1 tomate sem sementes e picado

3 colheres de sopa de azeitona verde sem caroço e picada

1 maço de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde esfriar. Em seguida, transfira para um recipiente, acrescente o presunto, o queijo muçarela, o tomate, a azeitona, o azeite de oliva, o sal e o cheiro-verde e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e a cenoura e misture. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de melancia com rúcula e hortelã

Ingredientes

3 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 2 xícaras de chá de rúcula

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture a melancia com a rúcula e as folhas de hortelã. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salada caprese

Ingredientes

200 g de tomate-cereja cortado ao meio

cortado ao meio 200 g de muçarela de búfala em bolinha

1 colher de sobremesa de vinagre branco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de manjericão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tomate-cereja e a muçarela de búfala e misture. Adicione o vinagre branco e o azeite de oliva e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de cuscuz marroquino

Ingredientes

1/2 xícara de chá de cuscuz marroquino

1/2 xícara de chá de água quente

1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos

1 pepino cortado em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 cenoura descascada e ralada

Azeite de oliva e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e a água quente e hidrate por 8 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a cebola-roxa, o pepino, os tomates e a cenoura e misture. Acrescente o cuscuz marroquino reservado e o azeite de oliva e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de frutas secas com rúcula e molho de laranja

Ingredientes

1 maço de rúcula

1/2 xícara de chá de damasco seco e picado

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a rúcula, o damasco, a uva-passa, as amêndoas e a maçã e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.