9 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 9 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!
Suco verde
Ingredientes
- 1 folha de couve lavada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 maçã com casca, sem sementes e cortada em rodelas
- 1 pepino com casca e cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de linhaça
- 1 colher de sopa de mel
- 250 ml de água
- 1 gengibre descascado e cortado em rodelas
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de maçã, cenoura e limão
Ingredientes
- 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- Suco de 1 limão
- 300 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.
Suco de morango com couve e abacaxi
Ingredientes
- 1 folha de couve lavada e picada
- 2 morangos lavados e picados
- 1 fatia de abacaxi
- 4 folhas de hortelã
- 250 ml de água gelada
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
Modo de preparo
Em um liquidificador, cloque a couve, os morangos, o abacaxi, as folhas de hortelã e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva imediatamente.
Suco de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- 300 ml de suco de abacaxi
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 1 pitada de gengibre em pó
- 1 colher de sobremesa de semente de linhaça
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.
Suco de maracujá com gengibre
Ingredientes
- Polpa de 2 maracujás
- 500 ml de água
- 1 pedaço de gengibre descascado
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de couve com maçã e gengibre
Ingredientes
- 2 folhas de couve lavadas e picadas
- 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
- 1 pedaço de gengibre descascado
- 300 ml de água
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.
Suco de beterraba com limão
Ingredientes
- 300 ml de água
- 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de mel
- 1 colher de sopa de chia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de cenoura com maçã e aipo
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas, lavadas e picadas
- 1 maçã com casca, sem sementes e picada
- 2 talos de aipo picados
- 250 ml de água
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque as cenouras, a maçã, o aipo e a água em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.
Suco de kiwi com couve
Ingredientes
- 2 kiwis descascados e picados
- 1 folha de couve lavada e picada
- 200 ml de água
- 1 pedaço de gengibre ralado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os kiwis, a couve e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com o gelo.