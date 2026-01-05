5 dicas para voltar à rotina após as férias de forma leve e saudável

Pequenas mudanças no dia a dia ajudam a recuperar foco, energia e bem-estar (Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Encerrar o período de férias e retomar compromissos profissionais ou acadêmicos costuma exigir mais do que apenas reorganizar horários. A mudança brusca entre dias livres e responsabilidades diárias pode impactar o bem-estar físico e emocional, tornando o recomeço desafiador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o descanso, o corpo e a mente se adaptam a um estado de menor pressão, aumento do lazer e liberdade de escolha. Quando chega o momento de voltar ao trabalho ou aos estudos, essa transição pode causar sensação de cansaço, irritação, queda na motivação e até uma espécie de “ressaca emocional”. A comparação entre o tempo livre e a volta às demandas diárias torna o recomeço mais pesado, especialmente quando a pessoa retorna já pensando nas tarefas acumuladas ou na falta de preparo para reorganizar o dia a dia.

“Do ponto de vista neurológico, o cérebro também passa por um processo de readaptação. Durante as férias, há redução dos níveis de cortisol (hormônio do estresse) e aumento das atividades relacionadas ao prazer e ao descanso, como dopamina e serotonina. Com a volta à rotina, o cérebro precisa reativar circuitos ligados à concentração, planejamento e controle, funções executivas que podem estar ‘enferrujadas’ após dias de desligamento”, esclarece Elenita Sureke, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

Ainda segundo a psicóloga, esse ajuste não é imediato. “É importante respeitar o tempo já que leva alguns dias para que o organismo recupere o ritmo, estabeleça novamente padrões de sono, atenção e produtividade. Por isso, o retorno pode parecer mais cansativo do que o período de descanso em si, até que o cérebro encontre novamente seu ponto de equilíbrio”, completa.

Abaixo, confira 5 dicas da psicóloga para voltar à rotina de forma saudável e leve!

1. Retome gradualmente

Se possível, evite compromissos excessivos nos primeiros dias. Estabeleça uma agenda equilibrada para readaptar-se ao ritmo de trabalho ou estudo.

2. Planeje tarefas e prioridades

Organize a semana de forma estruturada, listando tarefas mais urgentes e distribuindo atividades ao longo do dia para reduzir ansiedade e sobrecarga.

Dormir bem é um dos primeiros passos para recuperar a energia e a disposição no retorno às atividades (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Cuide do sono e da alimentação

Manter horários regulares de sono e refeições ajuda o corpo e a mente a recuperar energia e foco.

4. Pratique atividades físicas

Exercícios leves ou caminhadas estimulam a produção de endorfina, melhoram o humor e aumentam a disposição.

5. Reserve momentos de lazer

Mesmo após as férias, é importante incluir pequenas pausas, hobbies ou encontros sociais para manter o equilíbrio emocional.

“Voltar à rotina não precisa ser traumático. Com planejamento, atenção à saúde física e mental e pequenas estratégias de adaptação, é possível retomar as atividades com energia, foco e bem-estar”, conclui Elenita Sureke.

Por Camila Souza Crepaldi