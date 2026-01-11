Entre alegrias e sonhos: as belezas que existem na Disney

AquaDuck é uma montanha russa de 234 metros instalada numa estrutura flutuante de 129 mil toneladas, 66 metros de altura, 341 metros de comprimento, com 14 decks e 1.250 cabines. Foi nesse tobogã situado em uma embarcação gigante que me joguei tal qual uma criança atrevida e destemida para viver aquele tipo de emoção rápida, intensa e inesquecível — porque nos remete à infância, o lugar onde experimentamos as sensações que serão lembranças físicas e reais para todo o sempre. Memória de infância tem barulho, cheiro, gosto, gargalhada e, no caso de um navio Disney, aventura.

A montanha russa gigante fica no Disney Dream, um dos navios Disney Cruise Line, tem a altura dos quatro andares do navio e percorre vários decks num tubo transparente de onde se avista o Mar do Caribe como um quintal majestoso e imponente. Como tudo a bordo é convite para a fantasia, cabe às crianças projeções incríveis, que você escuta aqui e ali enquanto passeia e se diverte no cruzeiro.

Uma hora, a imensidão azul é o lugar onde o Princípe Eric avista Ariel pela primeira vez. Ou o oceano no qual Moana, a filha de um chefe de vila costeira, faz uma jornada oceânica, explorando as águas do Pacífico e as criaturas marinhas para salvar seu povo. Não estamos na Polinésia, mas Moana também pode estar presente na viagem, com o espetáculo inédito que vi em outra passagem por um cruzeiro Disney, o Treasure.

No Disney Treasure, também há uma montanha russa chamada AquaMouse. Nesta, até o bote onde escorregamos se plantar na água, experimenta-se uma miniviagem imersiva com Mickey e Minnie. No trajeto da montanha russa, há telas de ambos os lados, onde passam pelo menos quatro animações do ratinho mais célebre do planeta, com muitos efeitos especiais e surpresas pelo caminho. Uma experiência que também traz o apelo da tecnologia.

Os tobogãs gigantes são apenas uma das atrações em um cruzeiro da Disney. De shows espetaculares a restaurantes temáticos, cada detalhe é pensado para seduzir famílias inteiras, o público maior dos navios. A temporada de cruzeiros para o verão de 2026 traz itinerários novos, incluindo destinos europeus, uma aventura épica em Singapura e a possibilidade de ver geleiras de 180 metros de altura (HIPERTEXTO). Cada um dos trajetos inclui experiências e atrações exclusivas, desde shows temáticos até a gastronomia.

Eu, na infância, de novo

Um dos grandes trunfos da Disney é o convite, independentemente da idade, para despertar sua criança interna e a imaginação. E essa não será talvez a maior das aventuras? Lançar-se novamente ao espírito infantil, que tão facilmente abraça a alegria? Viajei a Disney, aos parques em terra firme, uma vez com meus filhos adolescentes, e posso garantir que me diverti mais do que eles.

Estive um um cruzeiro Disney por três vezes. A última foi em setembro deste ano. Embarquei no Disney Dream, com meu filho mais velho, de 32 anos, e foi ele o meu tutor porque, de fato, me joguei na aventura sem comedimento.

Saímos de Fort Lauderdale, na Flórida, em um domingo de setembro e embarcamos na experiência Halloween on the High Seas, que é um cruzeiro temático que ocorre nos meses de setembro e outubro. Nessa época, os navios têm uma série de atrações especiais relacionadas ao Halloween, como apresentações de personagens, festas temáticas e distribuição de doces, entre outras atrações (veja quadro).

O jeito Disney de receber não difere muito em qualquer estação do ano. Nos oito navios, desde a recepção por parte da tripulação, que recebe com aplausos cada família, até a imersão no universo dos filmes, enredos e personagens. A fantasia está nos brinquedos, nos espaços temáticos, nas cabines, nos restaurantes e cardápios. Há novidades nas atrações de cada temporada, mas a essência é sempre a mesma: tudo é grandioso, ao mesmo tempo em que cada detalhe importa. O que é um trabalho muito minucioso se transforma em um conjunto imponente que faz a gente perder o fôlego cada vez que entra.

Desta vez, com meu filho Gabriel, navegamos no Dream pelo Mar do Caribe. E, no trajeto, mais uma vez, eu me joguei só com a boia num outro tobogã, sem bote. Este fica na plataforma flutuante Pelican Plunge, na ilha particular da Disney, em Castaway Cay. Na plataforma, dois escorregadores para a lagoa e um balde gigante de água. E a praia… Um oásis com água cristalina e praias de areia branca.

Passamos também pela nova ilha da Disney, localizada na Ilha de Eleuthera. Inaugurada neste ano, a Disney Lookout Cay é uma celebração da história, arte e cultura das Bahamas com um toque da magia Disney. Ali, o clima caloroso da recepção e do convívio com a população local me lembrou um pouco meu Nordeste.

A Ilha de Eleuthera é a mais nova atração (foto: Ana Dubeux/CB.D.A.Press)

O clímax da experiência em Lookout Cay é o Junkanoo, um desfile musical que traz o espírito carnavalesco das ilhas para a areia. Com fantasias exuberantes, repletas de cores e penas, o cortejo conta com a participação especial de Mickey e Minnie, que se juntam aos hóspedes em uma dança coletiva ao ritmo dos tambores bahamenses.

A homenagem à Ilha de Eleuthera continua na arquitetura e na arte. O design do local foi planejado para integrar as trilhas naturais e as famosas praias de areia rosada a construções coloridas que remetem às vilas locais. No Goombay Cultural Center, a curadoria de artistas regionais ganha destaque por meio de esculturas e obras que narram a história da natureza e das tradições da região, garantindo que o destino seja mais do que um local de lazer, mas um tributo à identidade das Bahamas.

A gastronomia traz sabores autênticos da ilha, servindo desde o clássico arroz com feijão e peixes frescos grelhados até churrasco. Para refrescar, as opções incluem o icônico Goombay Punch, um refrigerante local, e os cafés gelados artesanais. Antes de retornar ao navio, os visitantes podem explorar o mercado, onde lojas como a Treasures of Eleuthera e a Disney T'ings oferecem produtos exclusivos feitos por artesãos bahamenses.

Destaques no Disney Dream no Halloween

Mickey's Mouse-querade Party: o evento principal no deck do navio. Trata-se de uma festa à fantasia com personagens clássicos (Mickey, Minnie, Donald e Pateta) usando trajes de Halloween exclusivos, acompanhados de música, dança e muita interação com os passageiros.

The Pumpkin Tree (A árvore de abóboras): localizada no átrio central, essa árvore é o coração da decoração. Ela passa por uma transformação mágica durante o cruzeiro, culminando em uma cerimônia de contação de histórias na qual as abóboras "ganham vida" com luzes e sons.

Encontro com as Irmãs Sanderson: uma das atrações mais procuradas para fotos. Minnie Mouse, Margarida e Clarabelle se fantasiam como as bruxas do filme Hocus Pocus (Abracadabra), unindo o humor das personagens com a estética cult do filme.

Sing and Scream (O estranho mundo de Jack): uma exibição interativa do filme de Tim Burton. Após a sessão, os hóspedes têm a oportunidade única de encontrar e tirar fotos com Jack Skellington e Sally.

Trick-or-Treating no Mar: as crianças (e adultos) podem participar da tradicional coleta de doces em estações espalhadas pelo navio, mantendo a tradição do Halloween americano mesmo em águas internacionais.

Gastronomia Temática e Spooky Treats: o menu dos restaurantes e cafés incorpora itens sazonais, como cupcakes decorados, sobremesas de abóbora e coquetéis "assustadores" nos bares voltados para adultos.

AquaDuck e Entretenimento de Bordo: além do Halloween, as atrações fixas continuam operando, como o AquaDuck (o famoso tobogã transparente que circula o navio) e o show musical Beauty and the Beast (A Bela e a Fera), exclusivo desse navio.

Entretenimento Noturno para Adultos: no setor The District, ocorrem festas à fantasia exclusivas para maiores de 18 anos, com concursos de melhor traje e sets de DJ temáticos.

Disney Dream parte para outro cenário

Na temporada 2026, o Dream, navio onde estive, parte para outro destino. Estreia nos roteiros europeus com escala inédita em Cagliari, na ilha italiana da Sardenha, cenário até então não explorado por navios Disney. Os hóspedes poderão explorar portos encantadores na Itália, Grécia, Croácia, Malta, França, Espanha, Países Baixos, Noruega, Bélgica e Reino Unido. A temporada europeia começa com uma travessia transatlântica de 14 noites, a partir de Fort Lauderdale, na Flórida, para Barcelona, na Espanha. Com saídas de Barcelona ou Civitavecchia, na Itália, o Disney Dream navegará em cruzeiros de sete a 12 noites.

Destinos e Itinerários da Disney Cruise Line no verão 2026

Alasca (Saídas de Vancouver, Canadá): cruzeiros de sete noites nos navios Disney Magic e Disney Wonder. Roteiros incluem Skagway, Juneau, Ketchikan, Geleira Dawes e Icy Strait Point.

Europa (Mediterrâneo e ilhas gregas): cruzeiros de sete a 12 noites saindo de Barcelona (Espanha) ou Civitavecchia (Itália). Nova escala em Cagliari (Sardenha).

Norte da Europa e Fiordes: Cruzeiros de três, quatro e sete noites partindo de Southampton (Reino Unido).

Travessia Transatlântica: 14 noites de Forte Lauderdale (Flórida) para Barcelona.

Bahamas e Caribe (saídas da Flórida):

Port Canaveral: roteiros de três a cinco noites (Disney Wish e Disney Fantasy), cruzeiro de sete noites (Disney Treasure) e uma opção especial de 10 noites para o sul do Caribe.

Fort Lauderdale: cruzeiros de quatro, cinco e sete noites no navio Disney Destiny.

Singapura (Saídas de Marina Bay): cruzeiros de três e quatro noites a bordo do Disney Adventure, com foco em histórias da Disney, Pixar e Marvel.

