InícioRevista do Correio
Culinária

7 lanches com frango para comer antes do treino de musculação

Receitas práticas e nutritivas que fornecem energia extra e ajudam no desempenho durante a atividade física

Sanduíche natural de frango para o pré-treino (Imagem: Luciana Rinaldi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sanduíche natural de frango para o pré-treino (Imagem: Luciana Rinaldi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alimentar-se antes do treino de musculação é fundamental para preservar a saúde e garantir um bom rendimento durante a atividade física. Isso porque uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, aumenta a energia e evita a hipoglicemia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“O recomendado é nunca se exercitar em jejum e, independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, recomenda Tamara Stulbach, doutora em Nutrição e Saúde Pública e especialista em Nutrição Esportiva.   

A seguir, confira 7 lanches com frango para comer antes do treino de musculação. Veja! 

1. Sanduíche natural de frango para o pré-treino

Ingredientes 

  • 2 fatias de pão integral com grãos 
  • 1 folha de alface 
  • 1 tomate sem sementes e picado 
  • 1 peito de frango cozido e desfiado 
  • 1 cebola descascada e picada 
  • Sal e azeite a gosto 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Lave a folha de alface em água corrente e coloque sobre uma fatia de pão. Disponha o tomate sobre ela e faça uma camada com o frango. Feche o sanduíche com a fatia de pão restante e sirva em seguida. 

2. Omelete de forno para comer antes do treino

Ingredientes

  • 4 ovos 
  • 1 peito de frango cozido e desfiado 
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó 
  • 1/2 xícara de chá de água 
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango desfiado e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Acrescente a farinha de aveia, a água e o fermento químico e mexa. Unte uma assadeira com azeite, disponha o frango sobre ela e despeje o ovo batido por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. 

Muffins de frango em tábua branca ao lado de ervas
Muffin de aveia com frango (Imagem: Maslova Valentina | Shutterstock)

3. Muffin de aveia com frango

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o sal e o azeite e misture. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, distribua metade da massa sobre forminhas de silicone para muffin e cubra com o frango. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

4. Pizza de frango com massa de couve-flor

Ingredientes

  • 150 g de peito de frango cozido e desfiado
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 clara de ovo
  • 1/4 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 tomate sem sementes cortado em cubos
  • 300 g de molho de tomate
  • 100 g de palmito cortado em rodelas
  • 100 g de queijo de cabra em rodelas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o alho e a couve-flore e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente, adicione o queijo ralado, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra uma assadeira com papel-manteiga e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o frango e refogue por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate, o palmito e o tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e disponha o molho com frango sobre a massa de couve-flor. Cubra com o queijo cabra fatiado e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar e sirva em seguida.

5. Cuscuz com frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de flocos de milho
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate os flocos de milho com a água e o sal por 5 minutos. Leve ao cuscuzeiro e cozinhe por cerca de 10 minutos. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite, refogue a cebola e acrescente o frango. Sirva o frango sobre o cuscuz ainda quente.

Tapioca recheada com frango e milho em cima de um prato verde
Tapioca recheada com frango (Imagem: Lais Monteiro | Shutterstock)

6. Tapioca recheada com frango

Ingredientes 

Tapioca 

  • 2 xícaras de chá de polvilho doce
  • 1 xícara de chá de água

Recheio 

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • 340 g de milho-verde cozido
  • Sal a gosto 

Modo de preparo 

Tapioca 

Em um recipiente, coloque o polvilho doce e regue com a água. Misture até obter uma farinha solta. Transfira para uma frigideira, espalhe até formar uma camada fina e leve ao fogo médio. Deixe dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve. 

Recheio 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado, o molho de tomate e o milho-verde e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie a tapioca com o frango e sirva em seguida. 

7. Crepe fit para o pré-treino

Ingredientes 

  • 1 cebola descascada e picada 
  • 5 xícaras de chá de farinha de trigo integral 
  • 1 peito de frango cozido e desfiado 
  • 100 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de óleo de soja 
  • 1 ovo 
  • Sal, azeite e salsinha picada a gosto 

Modo de preparo 

Massa 

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o óleo de soja, o ovo, a farinha de trigo integral e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. 

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Recheie os crepes com o frango e dobre ao meio. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida. 

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 09/01/2026 14:08
    SIGA
    x