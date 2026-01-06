Férias de verão: 6 dicas para reduzir o consumo de açúcar 

A chegada das férias escolares transforma significativamente os hábitos familiares, incluindo as escolhas à mesa. Sem a estrutura rígida do calendário escolar, famílias tendem a relaxar também nas refeições, permitindo maior consumo de itens que normalmente seriam evitados. Essa mudança, embora compreensível, merece atenção especial quando se trata da ingestão de açúcar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Afinal, estudos associam a ingestão elevada da substância ao aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, inflamações crônicas, cáries e até distúrbios de humor e de energia. No caso das crianças, os impactos são ainda mais acentuados, afetando o comportamento, a qualidade do sono e o apetite.

“As férias tradicionalmente trazem uma quebra na rotina alimentar. Com mais tempo livre e menos regras, é comum que o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar aumente. O problema é que isso pode condicionar o paladar, principalmente das crianças, e dificultar a volta aos hábitos saudáveis depois”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS-USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Açúcares escondidos: o perigo disfarçado no dia a dia

Nem sempre o açúcar aparece de forma evidente. Muitos alimentos industrializados, como iogurtes, molhos prontos, cereais matinais e sucos de caixinha, contêm grandes quantidades de açúcar, mesmo sem sabor doce acentuado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os açúcares livres representem, no máximo, 10% do total de calorias diárias, sendo o ideal menos de 5%. Para uma criança de 7 anos, isso equivale a cerca de 3 a 4 colheres de chá por dia. “O açúcar interfere na liberação de dopamina, substância ligada à sensação de prazer. Ele age como uma droga no cérebro. Por isso, é comum sentir vontade de repetir e exagerar. Esse ciclo pode gerar compulsão, irritabilidade e dificuldade de concentração”, alerta o nutrólogo.

Mesmo fora da rotina, respeitar os horários das refeições favorece escolhas mais equilibradas (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Dicas para férias com menos açúcar

Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, apresenta dicas para reduzir o consumo de açúcar durante as férias:

Frutas frescas sempre à mão: são naturalmente doces, nutritivas e ajudam a reduzir a vontade por doces industrializados; Evite estocar guloseimas: alimentos ultraprocessados armazenados em casa tendem a ser consumidos com mais frequência; Leia sempre os rótulos: fique atento a nomes como xarope de milho, glicose, maltodextrina, dextrose e outros sinônimos de açúcar; Mantenha a rotina das refeições: mesmo nas férias, procure estabelecer horários para as refeições principais e evitar beliscar o dia todo; Prefira versões caseiras dos lanches: picolés de frutas naturais, bolos com menos açúcar e sucos feitos em casa são boas alternativas; Faça atividades ao ar livre: além de ajudarem a gastar energia, especialmente das crianças, exercícios físicos e passeios tiram o foco da comida, como fonte de entretenimento.

Por Andréa Simões