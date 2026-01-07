5 maneiras de preparar o ovo para aumentar a massa muscular

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.
“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.
Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente, sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a comê-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para testar em casa!
1. Ovo pochê com molho de tomate
Ingredientes
- 1 cebola descascada e fatiada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Sal, salsinha picada e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Após, quebre e disponha os ovos sobre o molho, sem quebrar as gemas, e cozinhe até ficarem consistentes. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Sirva em seguida.
2. Panqueca proteica com banana e canela
Ingredientes
- 1 banana descascada e amassada
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de leite em pó
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- Canela em pó a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Ovos mexidos com grão-de-bico
Ingredientes
- 500 g de grão-de-bico cozido e sem casca
- 1 cenoura descascada e ralada
- 3 ovos batidos
- 1 cebola descascada e picada
- Sal, orégano e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e os ovos e mexa até cozinhar bem. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Muffins de ovos e vegetais
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1/4 de xícara de chá de queijo ralado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e bata levemente com um garfo. Acrescente a cenoura, a abobrinha, a cebola, o queijo e a salsinha e misture até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte forminhas de muffin com azeite, distribua a mistura entre elas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno e sirva em seguida.
5. Omelete com aveia
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido, desfiado e temperado
- Sal e salsinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione o farelo de aveia e o sal e mexa para incorporar. Após, aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje os ovos. Acrescente o peito de frango e a salsinha. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.