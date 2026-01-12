Suco detox: 8 receitas para começar a semana com saúde

Começar a semana com o pé direito é essencial para manter o pique e a disposição durante os próximos dias. Uma ótima maneira de fazer isso é com os sucos detox, pois eles ajudam a eliminar toxinas do corpo e são ricos em nutrientes e fibras. Práticos e versáteis, eles podem ser preparados com diversos ingredientes saudáveis, como frutas e vegetais.
A seguir, confira 8 receitas de suco detox para começar a semana com saúde!
Suco detox de morango com cenoura e beterraba
Ingredientes
- 8 morangos congelados
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 laranjas descascadas e cortadas em quatro partes
- 300 ml de água gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os morangos, a beterraba, as cenouras, as laranjas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.
Suco detox de tomate com limão
Ingredientes
- 350 ml de água com gás gelada
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 25 ml de suco de limão
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a água e os tomates e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, acrescente o suco de limão e misture bem. Por último, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco detox de limão, pepino, hortelã e maçã-verde
Ingredientes
- 1 maçã-verde picada
- 1/2 pepino picado
- Suco de 1 limão
- 10 folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a maçã-verde, o pepino, o suco de limão, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.
Suco detox de salsa com linhaça
Ingredientes
- Suco de 2 limões
- 60 g de salsa
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de alface com abacaxi
Ingredientes
- 4 folhas de alface
- 250 ml de suco de laranja natural gelado
- 1/2 xícara de chá de salsa picada
- 3 fatias de abacaxi picadas
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a alface, o suco de laranja, a salsa e as fatias de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Dica: acrescente um pouco de água caso o suco fique muito concentrado.
Suco detox de kiwi, maçã, couve e limão
Ingredientes
- 2 kiwis descascados
- 1 maçã picada
- 1 folha de couve sem o talo
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os kiwis, a maçã, a couve, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.
Suco detox de cenoura com maçã
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 maçã descascada e picada
- 1/2 pepino descascado e picado
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a cenoura, a maçã, o pepino, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de melancia, limão, gengibre e hortelã
Ingredientes
- 2 xícaras de melancia sem sementes e picada
- Suco de 1 limão
- 1 pequeno pedaço de gengibre
- 10 folhas de hortelã
- 100 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a melancia, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.