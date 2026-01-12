Suco detox: 8 receitas para começar a semana com saúde

Começar a semana com o pé direito é essencial para manter o pique e a disposição durante os próximos dias. Uma ótima maneira de fazer isso é com os sucos detox, pois eles ajudam a eliminar toxinas do corpo e são ricos em nutrientes e fibras. Práticos e versáteis, eles podem ser preparados com diversos ingredientes saudáveis, como frutas e vegetais.

A seguir, confira 8 receitas de suco detox para começar a semana com saúde!

Suco detox de morango com cenoura e beterraba

Ingredientes

8 morangos congelados

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 laranjas descascadas e cortadas em quatro partes

300 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, a beterraba, as cenouras, as laranjas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de tomate com limão

Ingredientes

350 ml de água com gás gelada

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

sem pele, sem sementes e picados 25 ml de suco de limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água e os tomates e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, acrescente o suco de limão e misture bem. Por último, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de limão, pepino, hortelã e maçã-verde

Ingredientes

1 maçã-verde picada

1/2 pepino picado

Suco de 1 limão

10 folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a maçã-verde, o pepino, o suco de limão, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.

Suco detox de salsa com linhaça (Imagem: ff-photo | Shutterstock)

Suco detox de salsa com linhaça

Ingredientes

Suco de 2 limões

60 g de salsa

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de alface com abacaxi

Ingredientes

4 folhas de alface

250 ml de suco de laranja natural gelado

1/2 xícara de chá de salsa picada

3 fatias de abacaxi picadas

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a alface, o suco de laranja, a salsa e as fatias de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: acrescente um pouco de água caso o suco fique muito concentrado.

Suco detox de kiwi, maçã, couve e limão

Ingredientes

2 kiwis descascados

1 maçã picada

1 folha de couve sem o talo

sem o talo Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os kiwis, a maçã, a couve, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.

Suco detox de cenoura com maçã (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)

Suco detox de cenoura com maçã

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

1 maçã descascada e picada

1/2 pepino descascado e picado

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a cenoura, a maçã, o pepino, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia, limão, gengibre e hortelã

Ingredientes

2 xícaras de melancia sem sementes e picada

Suco de 1 limão

1 pequeno pedaço de gengibre

10 folhas de hortelã

100 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a melancia, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.