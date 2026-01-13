Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, é versátil, tem sabor neutro e pode ser utilizada no preparo de sobremesas leves, ideais para incluir na dieta.

A seguir, confira como preparar receitas de sobremesas com a chia!

Pudim de chia e cacau

Ingredientes

2 colheres de sopa de semente de chia

125 ml de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

em pó Adoçante a gosto

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva o pudim com mirtilo.

Creme gelado de coco com chia

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite de coco, a essência de baunilha e o mel até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia e mexa bem para evitar que grudem umas nas outras. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, mexa novamente e leve à geladeira. Refrigere por no mínimo 2 horas, até adquirir uma textura cremosa. Antes de servir, finalize com coco ralado.

Bolo de chia com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas picadas

3 ovos

200 g de iogurte natural desnatado

natural desnatado 1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de sopa de óleo de canola

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário

4 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sobremesa de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.

Musse de morango com chia (Imagem: Tatiana Frank | Shutterstock)

Musse de morango com chia

Ingredientes

200 g de iogurte natural

10 morangos

2 colheres de sopa de semente de chia

100 ml de leite integral

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente as sementes de chia hidratadas no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Pavê de chia com frutas

Ingredientes

3 colheres de sopa de chia

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo)

vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo) 200 g de biscoito integral

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga com chia

Ingredientes

2 mangas maduras cortadas em cubos e congeladas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.

Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida.

Tiramisù com chia (Imagem: homydesign | Shutterstock)

Tiramisù com chia

Ingredientes

Base de chia

3 colheres de sopa de sementes de chia

250 ml de leite vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de mel

Creme

160 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de essência de baunilha

Camada de café

1/2 xícara de chá de café forte frio

1 colher de chá de cacau em pó 100%

Finalização

Cacau em pó 100% para polvilhar

Grãos de café para decorar

Modo de preparo

Base de chia

Em um recipiente, misture o leite vegetal, a baunilha, o adoçante e a chia. Mexa bem, aguarde 5 minutos, mexa novamente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, até formar um creme espesso.

Creme

Em outro recipiente, misture o iogurte com o creme de ricota e a baunilha até ficar bem liso.

Montagem

Para montar, coloque uma camada do creme de chia no fundo do copo. Regue com um pouco do café frio misturado ao cacau. Acrescente uma camada do creme branco. Finalize com cacau em pó peneirado por cima e decore com os grãos de café. Leve à geladeira por mais 30 minutos antes de servir.

Brigadeiro fit de cacau com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite vegetal, o cacau em pó, a chia e o mel. Misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura começar a engrossar. Acrescente o óleo de coco e continue mexendo até obter uma consistência cremosa, semelhante à de brigadeiro mole. Desligue o fogo, adicione a baunilha e misture novamente. Deixe esfriar e leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar. Sirva em colheradas, em potinhos ou modele em bolinhas.