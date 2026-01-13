10 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal

Os sucos detox são opções práticas e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, têm ação antioxidante e diurética. Esses efeitos, por sua vez, favorecem o funcionamento do intestino e reduzem a retenção de líquidos. Mas, claro, para que os sucos detox sejam realmente eficazes, é essencial combiná-los com a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada.
A seguir, confira 10 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!
Suco detox de beterraba com gengibre
Ingredientes
- 300 ml de água
- 1 beterraba descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de pepino com abacate e salsinha
Ingredientes
- 1 pepino com casca e picado
- 1/4 de abacate maduro
- 500 ml de água gelada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pepino, o abacate, a água gelada e a salsinha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.
Suco detox de uva com chia
Ingredientes
- 300 ml de suco de uva integral sem açúcar
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 100 g de iogurte natural
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sementes de chia e cubra com o suco de uva integral. Deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e junte o gelo. Sirva em seguida.
Suco detox de cenoura com laranja e cúrcuma
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de café de cúrcuma em pó
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o suco de laranja e a cúrcuma e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.
Suco detox de tomate
Ingredientes
- 150 ml de suco de tomate natural
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco detox de caju com gengibre
Ingredientes
- 4 cajus sem semente
- 500 ml de água
- 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.
Suco detox de couve com laranja e gengibre
Ingredientes
- 1 l de água
- Suco de 3 laranjas
- 4 folhas de couve picadas
- 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Suco verde detox com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 l de água gelada
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 5 folhas de hortelã
- Suco de 4 limões
- 1 colher de sopa de melado de cana
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água gelada e o suco de limão e bata. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, as folhas de hortelã e o melado de cana. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de melancia e canela
Ingredientes
- 1 fatia de melancia sem sementes e descascada
- Suco de 1 limão
- 150 ml de água de coco
- 1 colher de café de canela em pó
- 2 castanhas-de-caju
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e sirva em seguida.
Suco detox de couve com morango e abacaxi
Ingredientes
- 1 folha de couve-manteiga fatiada
- 2 morangos
- 1 fatia de abacaxi
- 4 folhas de hortelã
- 200 ml de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.