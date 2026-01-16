Menstruação: é normal o ciclo desregular nas férias?

Menstruação irregular nas férias é comum e, em geral, não indica problemas de saúde (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada do verão e das férias, muitas mulheres percebem alterações no ciclo menstrual: atraso, adiantamento, fluxo diferente ou até ausência temporária da menstruação. A dúvida é comum, afinal, o calor e a quebra da rotina podem mesmo interferir no funcionamento do corpo?

Segundo a ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, essas mudanças costumam ser mais frequentes do que se imagina e, na maioria das vezes, não indicam um problema de saúde. “O ciclo menstrual é muito sensível ao estilo de vida. Alterações no sono, na alimentação, no nível de estresse e até no fuso horário, comuns durante viagens e férias, podem impactar diretamente a regulação hormonal”, explica.

Rotina fora do eixo mexe com os hormônios

Durante as férias, é comum dormir e acordar mais tarde, mudar os horários das refeições e cometer excessos, como consumo maior de açúcar, álcool e alimentos ultraprocessados. Tudo isso influencia o eixo hormonal responsável pela ovulação.

“O corpo funciona em um ritmo próprio, guiado por hormônios. Quando a rotina muda de forma brusca, o organismo pode ‘demorar’ a se adaptar, e isso se reflete no ciclo menstrual. Não é raro observar atrasos ou ciclos mais curtos nesse período”, esclarece a ginecologista Ana Paula Fonseca.

Verão pode interferir na menstruação

O verão também traz temperaturas mais altas e, muitas vezes, aumento da atividade física. A combinação pode levar à desidratação e a pequenas mudanças no metabolismo, o que influencia a produção hormonal.

“Exercícios em excesso, especialmente quando associados a baixa ingestão calórica, podem suprimir temporariamente a ovulação“, destaca a Dra. Ana Paula, que completa: “Já em outras mulheres, o calor intenso pode intensificar sintomas como inchaço, cólicas e sensação de peso”.

Quando a irregularidade é motivo de atenção?

Apesar de ser comum, a ginecologista alerta que nem toda alteração deve ser ignorada. “Se a irregularidade persistir por mais de dois ou três ciclos, vier acompanhada de dores intensas, sangramentos muito volumosos ou ausência menstrual prolongada, é fundamental procurar um ginecologista”, orienta.

Ela reforça que mulheres com condições como síndrome dos ovários policísticos (SOP), endometriose ou distúrbios da tireoide tendem a sentir ainda mais os efeitos das mudanças de rotina.

Dá para evitar a bagunça no ciclo?

Manter alguns cuidados básicos pode ajudar o corpo a atravessar o verão com mais equilíbrio. “Tentar preservar horários de sono, manter uma alimentação minimamente equilibrada, hidratar-se bem e não exagerar nos extremos já faz muita diferença”, recomenda a especialista.

A ginecologista Ana Paula Fonseca lembra que “as férias são importantes para o descanso físico e mental. Pequenas alterações no ciclo podem acontecer e, na maioria das vezes, são transitórias. O mais importante é observar o corpo e não normalizar sinais persistentes de desequilíbrio”.

Por Daiane Bombarda