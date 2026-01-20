Amamentação sem dor: veja como tornar o momento mais confortável

A amamentação é um dos momentos mais especiais na relação entre mãe e bebê. Além de fortalecer o vínculo afetivo, o leite materno fornece nutrientes e anticorpos essenciais para um desenvolvimento saudável. Mas muitas mães descobrem que, no início, essa experiência pode trazer desafios inesperados, e surgem muitas dúvidas.

Para trazer informações práticas e acolhedoras, conversamos com a Dra. Larissa Pires, ginecologista e obstetra, e com Lidiane Garbim, quiropraxista pediátrica, que compartilham orientações valiosas para tornar a amamentação mais confortável e prazerosa. Confira!

Por que amamentar pode causar dor?

Nos primeiros dias, é comum que a mãe sinta desconfortos físicos. Entre os motivos mais frequentes, estão a pega incorreta do bebê, que pode gerar fissuras; má postura, que sobrecarrega costas, ombros e pescoço; exaustão do pós-parto; e até a ansiedade, que dificulta o relaxamento necessário para amamentar.

“As primeiras semanas exigem paciência, informação e apoio. Manter a postura adequada, hidratar-se e procurar ajuda quando houver dor fazem toda a diferença para que a experiência seja positiva”, explica a Dra. Larissa Pires.

Como a mãe se posiciona influencia diretamente o conforto durante a amamentação (Imagem: Pixel- Shot | Shutterstock)

Postura e conforto: pequenos ajustes que fazem grande diferença

Como a mãe se posiciona influencia diretamente o conforto durante a amamentação. “O apoio correto dos braços, das costas e do bebê ajuda a aliviar tensões musculares. Muitas vezes, pequenas mudanças na posição já transformam a experiência e fortalecem o vínculo entre mãe e filho”, explica a quiropraxista Lidiane Garbin.

Alguns cuidados simples ajudam a tornar esse momento mais leve: sentar-se em um local confortável, com apoio para costas e pés; usar almofadas para sustentar o bebê; manter os ombros relaxados; e variar posições para não sobrecarregar sempre a mesma região. São cuidados que transformam a amamentação em um momento prazeroso.

Cuidados que favorecem a amamentação

Além da postura, outros hábitos podem trazer conforto durante a amamentação:

Hidratação e alimentação equilibrada, que apoiam a produção de leite; Pausas para alongamentos rápidos, que aliviam a sobrecarga muscular; Ambientes tranquilos, que transmitem calma à mãe e ao bebê; Apoio profissional sempre que houver dor persistente ou dificuldade de pega.

A quiropraxia, como explica Lidiane Garbin, pode ser uma aliada valiosa nesse processo. Ajustes específicos ajudam a melhorar a postura, aliviar dores e prevenir desconfortos, tornando a experiência da amamentação mais prazerosa e natural.

Amamentar não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com informação de qualidade, orientação especializada e pequenos ajustes, é possível transformar esse desafio em um momento de conexão profunda e prazerosa. Cuidar da sua postura e do seu bem-estar é também um gesto de amor.

Por Ana Carolina Baili