9 chás para ajudar a combater gordura abdominal

Veja como preparar receitas de bebidas que aceleram o metabolismo e contribuem para a perda de peso

Chá de goji berry (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá de goji berry (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alguns chás, quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares, podem auxiliar no processo de emagrecimento e na queima da gordura abdominal. Isso porque eles ajudam a acelerar o metabolismo, facilitam a digestão e são antioxidantes e termogênicos. Além disso, essas bebidas também combatem o inchaço e promovem a eliminação de toxinas, contribuindo para uma perda de peso mais eficaz.

Abaixo, confira como preparar 9 receitas de chás para ajudar a combater gordura abdominal!

Chá de goji berry

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de goji berry desidratada
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a goji berry e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Sirva em seguida.

Chá de gengibre

Ingredientes

  • 1 pedaço de gengibre cortado em fatias
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, reduza o fogo e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Acrescente o suco de limão e misture. Sirva em seguida.

Chá de hibisco

Ingredientes

  • 1 colher de chá de flores secas de hibisco
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá dourado em xícara transparente
Chá de dente-de-leão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

Chá de dente-de-leão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão 
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de alcachofra

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de alcachofra desidratada
  • 500 ml de água
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

  • Casca de 1/2 abacaxi
  • Casca de 1 laranja
  • 1 colher de sopa de carqueja
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a casca de abacaxi e de laranja, o gengibre em pó e a água e leve ao fogo médio para ferver. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Adicione a carqueja, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de cavalinha em xícara branca de porcelana
Chá de cavalinha (Imagem: OKcamera | Shutterstock)

Chá de cavalinha

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de cavalinha seca 
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha seca. Tampe e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá verde com limão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas de chá verde
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 limão 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para aquecer, mas não deixe ferver. Quando estiver quente, coloque as folhas de chá verde. Desligue o fogo, tampe e deixe o chá em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de canela

Ingredientes

  • 2 canelas em pau
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a canela. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

    postado em 23/01/2026 15:00
