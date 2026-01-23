Lentilha: 8 receitas práticas para aumentar a saciedade

A lentilha é uma leguminosa muito saborosa e tradicional na alimentação dos brasileiros. E, seja por sua versatilidade ou benefícios ao corpo, se tornou perfeita para incluir nas dietas, especialmente para quem deseja perder alguns quilos. Isso porque, assim como outros tipos de grãos, ela reduz a velocidade de absorção de uma refeição, diminuindo o apetite e a liberação de hormônios que interferem no ganho de peso.
A seguir, confira 8 receitas práticas com lentilha para aumentar a saciedade!
1. Panqueca de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 300 ml de água
- 1 colher de sopa de cebola desidratada
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de azeite
- Cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a lentilha e lave em água corrente. Transfira os grãos para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e cozinhe até desgrudar do fundo. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.
2. Sopa de lentilha
Ingredientes
- 300 g de lentilha
- 1 cenoura descascada e ralada
- 300 ml de água
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, azeite, orégano e cebolinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, desligue o fogo e, com cuidado, escorra a água. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione metade da cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, o sal e 300 ml de água e cozinhe por 12 minutos, sem mexer. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o restante da cebola, a cenoura, o tomate, a cebolinha e o orégano e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, despeje a mistura na panela com a lentilha e misture bem. Sirva em seguida.
3. Arroz com lentilha e cebola caramelizada
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 xícaras de chá de arroz integral
- 4 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas
- 8 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de pimenta síria
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve a água e a lentilha. Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione 3 cebolas e doure. Acrescente o arroz integral e refogue até começar a brilhar.
Junte a lentilha e a água, tempere com sal, tampe a panela e cozinhe até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola, reduza o fogo e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o arroz, coloque a pimenta síria e misture bem. Sirva em seguida.
4. Hambúrguer de lentilha vermelha com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 ovos
- 1 l de caldo de carne caseiro
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha, a quinoa, o sal e a cebola e cubra com o caldo de carne. Leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de um garfo, amasse bem os grãos. Acrescente os ovos, a farinha de trigo integral, a farinha de rosca, o alho, a cenoura e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos para ficar no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
5. Rocambole de lentilha recheado
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 folhas de louro
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 1 colher de sopa de orégano desidratado
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/4 de xícara de chá de quinoa
- 5 dentes de alho picados
- 1 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal a gosto
- Água para deixar de molho
Recheio
- 2 xícaras de molho de tomate
- 6 vagens cozidas
- 1 xícara de chá de batata cozida e amassada
- 1 cenoura cozida e cortada em palitos
- Óleo para untar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque a lentilha, cubra com o dobro de água e deixe de molho por 8 horas. Após esse período, escorra, lave bem e transfira para uma panela. Acrescente 1 1/2 xícara de chá de água e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar até que fique macia.
Enquanto a lentilha cozinha, coloque a quinoa em uma tigela pequena, cubra com água quente e deixe de molho por 2 minutos. Em seguida, escorra, lave bem e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar levemente.
Acrescente a lentilha cozida, a quinoa, o suco de limão, o cominho, o orégano e o sal. Misture bem e cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, acrescente a farinha de trigo integral e a aveia em flocos, misture novamente e deixe esfriar completamente por cerca de 1h30.
Montagem
Sobre uma superfície limpa, abra uma folha de papel-manteiga com aproximadamente 40 cm. Distribua a massa de lentilha e quinoa formando um retângulo de cerca de 30 cm por 20 cm, pressionando bem e ajustando as laterais. Deixe cerca de 2 cm de borda livre. Espalhe uma camada de purê de batata e disponha a vagem e a cenoura sobre o recheio. Enrole o rocambole com cuidado, apertando bem para que fique firme.
Unte uma assadeira antiaderente com 1 colher de sopa de óleo, coloque o rocambole, ajeite as laterais e pincele óleo sobre toda a superfície. Leve ao forno preaquecido a 240 °C por 30 minutos. Retire, cubra com metade do molho de tomate e volte ao forno por mais 10 minutos. Retire do forno, regue com azeite e sirva em seguida com o restante do molho.
6. Lentilha refogada com espinafre e alho
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 3 xícaras de chá de água
- 1 maço de espinafre picado
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que os grãos fiquem macios, mas sem desmanchar. Escorra a água e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados e aromáticos. Acrescente o espinafre e mexa até murchar levemente. Adicione a lentilha cozida à panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho, e misture bem para incorporar os sabores. Regue com suco de limão e sirva em seguida.
7. Creme de lentilha com batata-doce
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 2 batatas-doces laranjas
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Água fervente
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha e 3 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio por 15 a 20 minutos, até os grãos ficarem macios. Escorra a água e reserve. Descasque as batatas-doces, corte em cubos e cozinhe em outra panela com água fervente até ficarem macias. Escorra a água e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cúrcuma e misture. Em um processador ou liquidificador, bata a lentilha e a batata-doce cozida com o refogado até obter um creme homogêneo. Se necessário, adicione um pouco de água para ajustar a consistência. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture bem e sirva quente.
8. Escondidinho de batata com lentilha
Ingredientes
Purê
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
Lentilha
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 2 folhas de louro
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem bem macias. Escorra a água, amasse as batatas ainda quentes e acrescente o azeite e o leite aos poucos, misturando até obter um purê cremoso. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Lentilha
Coloque a lentilha em uma panela, cubra com água, adicione as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o tomate, o molho de tomate, a lentilha cozida, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por cerca de 5 minutos, até o recheio ficar encorpado. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo.
Espalhe metade do purê no fundo do refratário untado com azeite, distribua todo o recheio de lentilha por cima e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar levemente a superfície. Retire do forno e sirva em seguida.