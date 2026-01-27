Vitamina D: por que tanta gente tem deficiência ?

A deficiência de vitamina D é um problema de saúde pública em várias partes do mundo (Imagem: Natalya Bardushka | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A vitamina D desempenha papéis essenciais no organismo, incluindo a absorção de cálcio, funções antioxidantes e anti-inflamatórias e a manutenção da saúde óssea e muscular. Embora até 90% da vitamina D possa ser produzida pelo corpo após a exposição ao sol, níveis inadequados ainda são comuns e a causa pode estar no DNA de cada pessoa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pesquisas recentes indicam que uma parte significativa da população brasileira apresenta deficiência ou insuficiência de vitamina D, mesmo vivendo em um país ensolarado. Um estudo epidemiológico multicêntrico revelou que, entre adultos saudáveis, 15,3% apresentavam deficiência e 50,9% insuficiência dessa vitamina, inclusive durante o verão, em cidades como São Paulo, Salvador e Curitiba.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, uma análise integrada de diferentes pesquisas no Brasil apontou que quase um terço da população pode apresentar níveis séricos inadequados de vitamina D com prevalência ainda mais elevada em idosos e em regiões com menor exposição ao sol em determinadas épocas do ano.

Genética pode explicar deficiência de vitamina D

Ricardo Di Lazzaro, médico, doutor em genética e fundador da Genera, explica que a genética pode ser um fator determinante para entender por que algumas pessoas têm deficiência de vitamina D, mesmo com exposição suficiente ao sol.

“Variantes em genes como CYP2R1 e DHCR7, que participam das etapas de síntese e ativação da vitamina, podem reduzir a capacidade de produção endógena do nutriente. Além disso, mudanças no gene VDR, que codifica o receptor de vitamina D, podem afetar a forma como o organismo usa essa vitamina”, afirma o doutor em genética.

Hábitos que reduzem a exposição à luz natural e a genética individual influenciam significativamente os níveis de vitamina D (Imagem: Dragon Images | Shutterstock)

O que os números mostram

A deficiência de vitamina D segue sendo um problema de saúde pública em várias partes do mundo, com uma parcela significativa da população apresentando níveis abaixo dos considerados ideais para o funcionamento adequado do organismo.

“Mesmo em um país com alta disponibilidade de luz solar, fatores como estilo de vida urbano, hábitos que limitam a exposição à luz natural e genética individual influenciam fortemente os níveis de vitamina D. Entender essa interação entre genes e ambiente é fundamental para orientar estratégias de prevenção e tratamento individualizadas”, analisa o médico Ricardo Di Lazzaro.

Ricos da deficiência de vitamina D

A deficiência de vitamina D está associada a riscos clínicos importantes, como comprometimento da saúde óssea, maior propensão a fraturas e impacto na função muscular, além de potenciais efeitos no sistema imunológico. Em idosos, por exemplo, déficits significativos de vitamina D têm sido associados a maior risco de perda de mobilidade ao longo do tempo.

“Diagnosticar e tratar a deficiência de vitamina D não deve ser feito de forma genérica. O acompanhamento médico ou com nutricionista é essencial para saber se a causa é genética, ambiental ou ambas e para definir um plano de ação personalizado”, finaliza Ricardo Di Lazzaro.

Por Mariana Durante