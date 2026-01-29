InícioRevista do Correio
10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

Veja como preparar receitas de bebidas turbinam a saúde do corpo e aumentam o ganho de massa muscular

Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular.

Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!

1. Vitamina de chocolate com café e canela

Ingredientes

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sobremesa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 250 ml de leite de amêndoas gelado
  • Chocolate meio-amargo picado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.

2. Vitamina de goiaba com maçã e aveia

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de leite de aveia gelado
  • 1 goiaba descascada e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

3. Vitamina de frutas vermelhas com linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mix)
  • 1 colher de sopa de linhaça moída
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

4. Vitamina de açaí com banana

Ingredientes

  • 200 g de polpa de açaí
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 250 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Copo de vidro com vitamina de abacate decorado com folhas de espinafre e sementes de chia
Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)

5. Vitamina de abacate com espinafre e chia

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate
  • 6 folhas de espinafre
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 300 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

6. Vitamina de pêssego, mamão e maçã

Ingredientes

  • 4 pêssegos sem caroço
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • Polpa de 1 mamão
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 250 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina de aveia, mel e nozes

Ingredientes

  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 170 g de iogurte natural
  • 2 scoops de whey protein sabor baunilha
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sobremesa de mel
  • 1 colher de sopa de nozes picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Copo de vitamina de banana com pasta de amendoim ao lado de amendoins, bananas cortadas e uma inteira
Vitamina de banana com pasta de amendoim (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)

8. Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • Amendoins para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, a pasta de amendoim, o whey protein e o leite desnatado e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e adicione os amendoins. Sirva em seguida.

9. Vitamina de morango com batata-doce

Ingredientes

  • 1 banana descascada, congelada e cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de batata-doce descascada e cozida 
  • 4 morangos congelados
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
  • 300 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos congelados, a aveia em flocos, o leite em pó, a pasta de amendoim, a batata-doce e a água gelada. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de pera com iogurte e chia

Ingredientes

  • 1 pera picada
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, o whey protein, o iogurte natural, as sementes de chia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

    x