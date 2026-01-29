Gabiroba: benefícios da fruta pouco conhecida que é rica em fibras

Ao incluir a gabiroba na dieta, você aproveita não só o seu sabor, mas também um conjunto de benefícios que essa fruta nativa pode oferecer à saúde (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A gabiroba (nome científico Campomanesia xanthocarpa ou, em outras espécies, Campomanesia spp.) é uma fruta nativa do Brasil, típica de regiões como a Mata Atlântica e o Cerrado. Ela pertence à família Myrtaceae, a mesma de outras frutas tropicais, e tem pequenas bagas redondas de cor que varia entre o amarelo, o verde e o vermelho quando maduras. Seu sabor adocicado e levemente ácido a torna apreciada na culinária regional, sendo consumida fresca ou usada em sucos, geleias e sobremesas.

Além do sabor marcante, a gabiroba tem sido estudada por sua composição nutricional rica em vitamina C, fibras, compostos fenólicos e minerais — o que pode trazer benefícios para a saúde quando incluída em uma alimentação equilibrada.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Nutrition & Food Sciences, chamado “Evaluation of the Technological Potential of Gabiroba [Campomanesia xanthocarpa Berg] Fruit“, a fruta apresenta alta concentração de antioxidantes e bom potencial tecnológico para uso em produtos alimentícios, mantendo parte de seus compostos bioativos mesmo após o congelamento da polpa.

A seguir, confira os principais benefícios da gabiroba:

1. Ação antioxidante que protege as células

A gabiroba contém compostos antioxidantes, como vitamina C, carotenoides e fenólicos, que ajudam a neutralizar radicais livres no organismo. Esses radicais livres podem danificar células e acelerar processos de envelhecimento ou favorecer doenças crônicas. O consumo regular de alimentos com esses compostos ajuda a reduzir esse estresse oxidativo e pode contribuir para a manutenção da saúde da pele e dos tecidos.

2. Saúde intestinal e digestão

Com boa quantidade de fibras, a gabiroba favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável — fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Fortalecimento do sistema imunológico

Rica em vitamina C, a gabiroba estimula a produção de células de defesa e melhora a resposta imunológica do corpo. O nutriente está envolvido na proteção contra infecções, além de participar de processos de cicatrização e manutenção dos vasos sanguíneos, contribuindo para uma resposta mais eficaz a vírus e bactérias em fases de maior risco de gripe e resfriados.

4. Redução do colesterol e melhora do perfil lipídico

As fibras solúveis presentes na gabiroba podem se ligar aos ácidos biliares e reduzir a absorção de gorduras no organismo, o que contribui para diminuir os níveis de colesterol total e LDL (“colesterol ruim”) no sangue. Esse efeito pode favorecer a saúde cardiovascular e diminuir o risco de doenças cardíacas ao longo do tempo.

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

5. Controle da glicemia

A absorção mais lenta dos carboidratos proporcionada pelas fibras da gabiroba ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue após as refeições. Essa ação moderadora pode ser especialmente útil para quem busca manter a estabilidade da glicemia ou prevenir a resistência à insulina, um fator importante na prevenção do diabetes tipo 2. Dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) mostram que o Brasil é o sexto país do mundo com maior número de diagnósticos da doença.

6. Ação anti-inflamatória natural

6. Ação anti-inflamatória natural

Vários compostos bioativos da gabiroba, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos, têm propriedades anti-inflamatórias. Esses elementos podem ajudar a diminuir inflamações leves no organismo, o que é benéfico para aliviar desconfortos e apoiar a saúde geral quando aliados a um estilo de vida saudável.

7. Apoio ao equilíbrio da pressão arterial

O potássio presente na gabiroba atua na regulação dos níveis de sódio no organismo. Esse equilíbrio é essencial para manter a pressão arterial estável, ajudando a proteger o sistema circulatório e reduzir o risco de eventos cardiovasculares associados à hipertensão.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

Como consumir a gabiroba

A gabiroba pode ser consumida in natura, simplesmente lavada e degustada quando madura. Seu sabor combina com diversas preparações culinárias: experimente fazer sucos refrescantes, que preservam a vitamina C; geleias e compotas, ideais para acompanhar pães e iogurtes; ou até mesmo incorporá-la em bolos e sobremesas para dar um toque agridoce à receita.

Outra opção é preparar chá com as folhas, tradicionalmente usado em comunidades locais por suas propriedades digestivas e diuréticas — sempre com atenção às recomendações de consumo moderado e, se necessário, orientação profissional.

Ao incluir a gabiroba na dieta de forma variada e equilibrada, você aproveita não só o seu sabor, mas também um conjunto de benefícios que essa fruta nativa pode oferecer à saúde. Moderar o consumo e considerar contraindicações individuais é importante — especialmente para gestantes ou pessoas com condições específicas de saúde.

