Quiches proteicas: 6 receitas práticas para o almoço

Confira como preparar opções fáceis e nutritivas para deixar a sua refeição mais saborosa

Quiche de frango com cottage (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quiche proteica é uma excelente opção de refeição para o almoço, pois combina sabor, praticidade e um alto valor nutricional. Rica em proteínas, ela ajuda a promover saciedade prolongada, reduzindo a fome ao longo do dia, além de fornecer os nutrientes necessários para a manutenção e o ganho de massa muscular.

A seguir, confira 6 receitas de quiches proteicas para o almoço de sábado!

1. Quiche de frango com cottage

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de queijo cottage
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite de oliva e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e misture. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo.

Acrescente o leite e o queijo cottage e misture. Adicione o frango temperado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.

2. Quiche de queijo coalho e tomate seco

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água

Recheio

  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 150 g de queijo coalho cortado em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o azeite de oliva, o ovo, a linhaça hidratada e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola-roxa até ficar transparente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e adicione o leite desnatado, o queijo coalho, o tomate seco e a cebola-roxa refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

3. Quiche de salmão

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de água gelada

Recheio

  • 300 g de salmão cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de ricota
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, o sal e o ovo. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o salmão desfiado e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e acrescente o creme de ricota e a noz-moscada. Junte o salmão refogado e a cebolinha e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Sirva em seguida.

Quiche de cogumelo e tofu (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

4. Quiche de cogumelo e tofu

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água

Recheio

  • 200 g de tofu firme
  • 1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas sem açúcar
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1/2 colher de chá de açafrão-da-terra
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite de oliva, o sal e a linhaça hidratada. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue até ficar macio. Reserve. Em um liquidificador, bata o tofu, o leite de amêndoas, a levedura nutricional, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Misture o creme com o cogumelo refogado. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

5. Quiche de espinafre com queijo feta

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 100 g de queijo feta esfarelado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, o ovo e o sal. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos até dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o espinafre e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite desnatado e misture.

Adicione o queijo feta e a noz-moscada e misture. Junte o espinafre refogado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.

6. Quiche de grão-de-bico com carne moída

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 300 g de carne moída magra
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 2 ovos
  • 200 g de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva, páprica picante e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, o azeite de oliva, o sal e o ovo e misture. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica picante. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e acrescente o creme de ricota. Junte a carne moída e o cheiro-verde e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente e firmar. Sirva em seguida.

