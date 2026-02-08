TOC além dos estereótipos: quando a mente aprisiona a rotina

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) costuma ser retratado de forma simplificada no imaginário popular, muitas vezes associado apenas à limpeza excessiva ou à mania por organização. Na prática, porém, trata-se de uma condição psiquiátrica complexa, marcada por pensamentos intrusivos persistentes e comportamentos repetitivos que fogem ao controle do indivíduo e interferem diretamente na qualidade de vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esses pensamentos, conhecidos como obsessões, surgem de maneira involuntária e provocam intenso desconforto emocional. Já as compulsões aparecem como tentativas de aliviar a angústia gerada por essas ideias, por meio de rituais mentais ou motores. Segundo o psicólogo e doutor em psicologia Vladimir Melo, esses comportamentos passam a fazer parte da rotina da pessoa, mesmo sem qualquer relação racional entre a ação realizada e o medo que se tenta evitar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O impacto do TOC vai além do sofrimento individual. A exaustão provocada pela vigilância constante dos próprios pensamentos compromete a concentração, a produtividade e a capacidade de desfrutar atividades cotidianas. Em estágios mais avançados, o transtorno pode aprisionar o sujeito em ciclos de ansiedade que consomem grande parte do dia, dificultando a vida social, acadêmica e profissional. "Geralmente, a pessoa sente uma necessidade intensa de realizar um comportamento específico, com medo de que algo grave aconteça caso não o faça. Mesmo sem uma relação racional entre a ação e a consequência, esse ritual passa a fazer parte da rotina", afirma Vladimir.

A linha entre um hábito comum e um transtorno mental nem sempre é evidente. Gostar de organização ou conferir algo mais de uma vez não configura, por si só, um diagnóstico. O alerta surge quando esses comportamentos se tornam frequentes, rígidos, acompanhados de medo intenso e consequências emocionais desproporcionais. Para Vladimir Melo, é justamente essa combinação que indica a necessidade de avaliação especializada.

O cinema já ajudou a traduzir esse sofrimento de forma sensível. Em o Aviador, dirigido por Martin Scorsese, o espectador acompanha a trajetória de Howard Hughes (vivido por Leonardo DiCaprio), empresário e aviador que convive com o TOC de maneira progressivamente incapacitante. O filme evidencia como o transtorno pode se intensificar ao longo do tempo, afetando decisões, relações e o isolamento social — um retrato que, embora dramatizado, dialoga com a realidade clínica de muitos pacientes.

O que acontece no cérebro e como pode se agravar

Do ponto de vista neurológico, o transtorno obsessivo-compulsivo está associado a disfunções em circuitos cerebrais específicos. O neurologista Carlos Uribe, do Hospital Brasília, explica que há um comprometimento na comunicação entre o lobo frontal — responsável pelo controle dos impulsos e das funções executivas — e estruturas profundas do cérebro conhecidas como núcleos da base. Essa falha dificulta o controle dos pensamentos intrusivos e dos comportamentos repetitivos.

Essa alteração ajuda a explicar por que a pessoa reconhece o exagero de suas ações, mas não consegue interrompê-las. Não se trata de falta de força de vontade, mas de um prejuízo no sistema cerebral que regula decisões, inibição de impulsos e gerenciamento cognitivo. Em muitos casos, o TOC também aparece associado a outras condições, como transtornos de tique, síndrome de Tourette e transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), ampliando sua complexidade clínica.

Quando essas comorbidades estão presentes, o acompanhamento neurológico se torna mais frequente, especialmente nos casos em que surgem sintomas motores ou deficits de atenção. Ainda assim, Uribe ressalta que, na maioria das situações, são os sintomas psiquiátricos que mais impactam a funcionalidade do paciente, exigindo cuidado contínuo e multidisciplinar.

Diagnóstico, riscos e caminhos possíveis de tratamento

Clinicamente, o TOC é classificado em grupos de sintomas que ajudam a orientar o diagnóstico. O psiquiatra Thiago Blanco, especialista em infância e adolescência, explica que os quadros mais comuns envolvem obsessões relacionadas a contaminação, ordenação e simetria, conteúdos agressivos, sexuais ou religiosos, além de uma categoria chamada miscelânea. O transtorno de acumulação, embora compartilhe bases semelhantes, passou a ser considerado um diagnóstico à parte por sua evolução distinta.

Por ser uma condição crônica, o TOC não é tratado sob a perspectiva de cura, mas de controle dos sintomas. Ainda assim, os avanços terapêuticos são significativos. O arsenal atual inclui medicações eficazes e abordagens psicoterapêuticas consolidadas, capazes de reduzir de forma expressiva o impacto das obsessões e compulsões no dia a dia.

Nos casos mais graves ou refratários, podem ser utilizadas combinações de medicamentos e, em situações específicas, técnicas de neuromodulação, como a estimulação magnética transcraniana. Essas intervenções, segundo Carlos Uribe, têm indicação criteriosa e costumam ser conduzidas em conjunto com o acompanhamento psiquiátrico.

A literatura científica aponta que tanto a psicoterapia quanto a medicação, quando utilizadas isoladamente, apresentam bons resultados. No entanto, a associação entre ambas eleva de maneira significativa o nível de resposta e bem-estar do paciente. Para Thiago Blanco, o grande desafio ainda está no acesso ao tratamento, especialmente à psicoterapia, que permanece limitada para muitas famílias nas redes pública e privada.

Reconhecer o TOC como um transtorno sério — e não como uma excentricidade — é um passo essencial para reduzir estigmas e ampliar o cuidado. Quanto mais cedo o diagnóstico e a intervenção, maiores são as chances de que a pessoa consiga retomar autonomia e qualidade de vida, sem que os rituais e pensamentos intrusivos definam sua existência.



