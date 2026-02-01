InícioRevista do Correio
Comportamento

O algoritmo do desespero: os danos causados pelo vício em jogos de azar

O vício em jogos de azar virou motivo de saúde pública no Brasil. O Ministério da Saúde acaba de lançar um guia de cuidados que formaliza o tratamento dos dependentes como prioridade do SUS

O vício em jogos de azar pode destruir famílias e minar a autoestima do indivíduo - (crédito: Freepik/ Seva Levitsky)
As promessas de renda extra e ascensão social. O peso das dívidas atravessando a felicidade do lar e destruindo famílias. Quando parece que não existem mais alternativas, muitos recorrem a caminhos sem saída. Nos últimos anos, a dependência em jogos de azar cresceu de maneira exponencial, especialmente com o surgimento de inúmeras plataformas virtuais. O que era considerado "entretenimento", agora, pode causar sérios prejuízos psicológicos e emocionais. 

E o que era uma brincadeira de celular tornou-se uma crise sanitária nacional. O Ministério da Saúde lançou, no dia 23 de janeiro, o Guia de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogos de Apostas, um documento que formaliza o tratamento do vício em apostas como uma prioridade do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 2018 e 2025, os atendimentos relacionados ao jogo patológico explodiram, evidenciando um rastro de destruição financeira e emocional.

O documento oferece orientações práticas para as equipes da rede pública, especialmente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs), reforçando que o cuidado deve ser feito de forma integrada, desde a atenção primária até os Centros de Apoio Psicossociais (CAPs), hospitais e serviços de urgência, conforme a gravidade de cada caso.

Diferentemente da dependência química, em que o gatilho é uma substância externa, o vício em jogos (ludopatia) opera por meio da "incerteza". Segundo o psiquiatra Alexandre Valverde, referência em dependências comportamentais, o cérebro do apostador libera dopamina na expectativa da vitória, criando um ciclo idêntico ao de drogas como a cocaína. "A questão é que, com o tempo, a pessoa fica acostumada com esse disparo de dopamina e ela precisa cada vez de mais estímulo para conseguir ter aquela reação inicial."

Assim, segundo o profissional, o indivíduo tende a aumentar o consumo e o risco das apostas, da mesma maneira que uma pessoa que ingere álcool vai aumentando cada vez mais a quantidade. Hoje, a acessibilidade digital agrava o prognóstico. "Enquanto um dependente químico enfrenta barreiras físicas para obter a droga, o apostador tem o cassino no bolso 24 horas por dia. O pecado mora ao lado. Então, fica muito fácil da pessoa sucumbir a isso", alerta o psiquiatra.

O rastro da destruição

A teoria ganha contornos dramáticos na vida de Roberto Antônio (nome fictício), 35 anos. Pai de dois filhos, viu-se perdido quando mergulhou em um oceano repleto de prazeres efêmeros. Tudo começou em 2022, quando passou a observar influenciadores digitais divulgando casas de apostas. "Pensei comigo mesmo: talvez seja uma forma de conseguir renda extra e ajudar nas contas de casa."

Por duas semanas, começou a jogar, só que de maneira equilibrada, às vezes apostava R$ 10 e outras, R$ 50, nada exagerado. "Eu quase não estava perdendo, sempre ganhando. Comecei a postar links nas minhas redes sociais e ganhava bônus com as pessoas que acessavam meus links", relembra. Como um homem de família, apesar de estar em busca de melhorar a vida financeira, Roberto tinha uma boa reserva de emergência, estimada em R$ 8 mil.

No entanto, ele decidiu pegar todo o dinheiro e apostar. Para sua surpresa, conseguiu acumular R$ 37 mil. "Nesse momento, pensei em largar tudo e viver de apostas, forma fácil de ganhar", ressalta. O ganho inicial foi a armadilha final. "Senti uma sensação de poder absurda, dinheiro fácil sem sair do celular, pensei em largar tudo e viver de apostas", conta Roberto.

Ele pediu demissão, investiu toda a sua rescisão e, em menos de dois meses, perdeu R$ 56 mil. O desespero o levou a um empréstimo bancário de R$ 15 mil, perdido em uma única aposta de "olhos fechados". O resultado foi a ruína total: "Perdi a minha esposa, meus filhos, casa, tudo. Vendi até mesmo a TV e a máquina de lavar de casa para tentar conseguir apostar mais". 

Hoje, Roberto vive em uma quitinete, faz bicos e emagreceu 20 quilos, carregando as cicatrizes do vício. Contudo, tenta sanar as marcas deixadas por um momento que não deseja mais recordar ou repetir. Faz terapia semanalmente e busca, consigo mesmo, reorganizar e deixar os rumos da própria história. 

A psicologia do transe 

O design dos aplicativos, como muitos sabem, é um convite especial para aqueles que querem jogar,  projetado para manter o usuário em estado de transe. A psicóloga e neuropsicóloga Ingrid dos Santos Miranda Rodrigues explica que sons de vitória, luzes e o "reforço intermitente" (recompensas aleatórias) são ferramentas para reduzir a percepção do tempo e criar uma ilusão de controle. "Essa arquitetura é especialmente perigosa para crianças e adolescentes, cujos cérebros ainda não amadureceram a região do córtex pré-frontal, responsável pelo controle inibitório", detalha.

"Até essa fase (25 anos), o risco de a pessoa ter pouco controle sobre o próprio comportamento, ser capturada por esses mecanismos de recompensa é muito maior", afirma a especialista. O tratamento, agora integrado ao SUS, prevê desde a terapia cognitivo-comportamental até o uso de fármacos, como a naltrexona para controlar a fissura. Para as famílias, a orientação é clara: é preciso apoiar, mas sem se tornar um facilitador.

"O comportamento familiar de assumir responsabilidades financeiras que não são próprias, evitar que as consequências do comportamento cheguem até a pessoa, encobrir dívidas ou flexibilizar limites são condutas que contribuem para a manutenção do problema", adverte a psicóloga. A reconstrução da autoestima e da confiança é o maior desafio pós-vício. 

Do ponto de vista emocional, na avaliação de Ingrid, os danos emocionais são expressivos. "Instala-se, com frequência, um padrão de irritabilidade, ansiedade e vazio emocional, que pode evoluir para quadros mais graves, incluindo ideação suicida", acrescenta. Em um nível mais amplo, a dependência afeta profundamente os vínculos e as relações familiares e sociais, gerando sofrimento coletivo e abalando a confiança entre todos os envolvidos. 

Para sobreviventes como Roberto, o jogo deixou de ser diversão para se tornar uma lição amarga sobre a fragilidade da vida diante de um algoritmo de apostas. Todavia, a psicóloga acredita que a recuperação é, sim, possível e real. Com acompanhamento terapêutico e a elaboração desse período complexo, o indivíduo pode voltar a sentir prazer em viver, ter autoestima e consertar os erros cometidos.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 01/02/2026 06:00
