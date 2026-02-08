Do pré-bloco à recuperação: saiba como se preparar para curtir o carnaval

Quando chega fevereiro, os amantes da folia aguardam ansiosos pela chegada da festa. Nesta época, é normal tirar uns dias de descanso da vida fitness para celebrar com os amigos e familiares nos blocos de rua. No entanto, o carnaval é uma maratona que exige fôlego, resistência física e um cuidado redobrado com o organismo. Entre desfiles e música, o corpo enfrenta horas de exposição ao Sol, privação de sono e, frequentemente, o consumo de bebidas alcoólicas.

Com isso, para evitar que a festa termine antes da hora com o temido "esgotamento", a preparação deve começar antes mesmo de colocar a fantasia, unindo uma alimentação estratégica a um condicionamento físico focado em resistência. A primeira regra para quem quer curtir sem picos de cansaço é não apostar apenas no carboidrato isolado. De acordo com a nutricionista Bruna Prado, especialista em emagrecimento e hipertrofia, o segredo está na combinação de nutrientes.

"Mais importante do que escolher apenas carboidratos de baixo índice glicêmico é fazer uma refeição completa antes de sair. Uma refeição com carboidrato, proteína, um pouco de gordura e, se possível, fibras garante energia mais estável ao longo do dia e reduz quedas bruscas de disposição", explica Bruna.

Segundo a nutricionista, entre as opções recomendadas para a refeição pré-bloco estão: batata-doce, mandioca, arroz e aveia. Quando o assunto é o consumo de álcool, a nutricionista é enfática: milagres não existem, mas o suporte ao fígado é possível, com muito cuidado e prevenindo-se o máximo possível contra possíveis exageros.

"Nenhum alimento ou suplemento é capaz de neutralizar os efeitos do álcool, mas alguns nutrientes podem ajudar o organismo a lidar melhor com esse excesso. Vegetais verde-escuros, brócolis, alho e frutas cítricas oferecem suporte ao metabolismo hepático", destaca.

Antes, durante e depois

A hidratação, ao contrário do que muitos pensam, vai além da água mineral. Em dias de calor intenso, a perda de eletrólitos pelo suor exige uma reposição mais robusta. A nutricionista sugere intercalar a bebida alcoólica com água na proporção de 1 para 1, mas destaca o papel de isotônicos e água de coco para repor sódio e potássio. Além disso, pensar na alimentação antes de sair ajuda a evitar escolhas ruins no meio da folia.

Algumas opções práticas e resistentes ao calor são castanhas em pequenas porções, barrinhas de proteína com boa composição, frutas desidratadas sem adição de açúcar e snacks proteicos prontos. Esses alimentos ajudam a controlar a fome, evitam longos períodos em jejum e reduzem a chance de consumir alimentos muito gordurosos ou ultraprocessados.

Quanto ao consumo excessivo de sal e álcool, é comum haver retenção de líquidos. "Alimentos ricos em potássio, como banana, abacate e água de coco, ajudam a equilibrar os líquidos do organismo. Vegetais como pepino, abobrinha e aspargos têm efeito diurético leve e auxiliam contra o inchaço. Frutas como melancia, melão e abacaxi também contribuem para a hidratação e o equilíbrio do corpo."

Logo depois da folia, retomar uma alimentação mais leve, beber bastante água e reduzir o consumo de ultraprocessados nos dias seguintes é fundamental para normalizar o organismo e evitar complicações. "Aproveitar o carnaval com energia e menos impactos no corpo depende mais de escolhas simples e consistentes do que de soluções milagrosas. Alimentação equilibrada, hidratação adequada e respeito aos limites do corpo fazem toda a diferença", destaca a nutricionista.

Fortalecendo o corpo

Se a nutrição é o combustível para essa maratona de carnaval, o corpo precisa estar com a "mecânica" em dia para suportar horas em pé. O professor de educação física e personal trainer Fabricius Marques Vieira dos Santos afirma que o treino ideal para o folião deve focar em atividades contínuas. "O ideal é priorizar caminhadas longas e atividades contínuas em ritmo moderado. Isso ajuda o corpo a se adaptar ao tempo prolongado em pé, ao impacto repetitivo e ao cansaço acumulado", orienta.

Fabricius detalha, ainda, que o fortalecimento das panturrilhas e do core (região abdominal e lombar) é crucial para amenizar possíveis dores. Segundo ele, exercícios como elevação de calcanhar, pranchas e pontes de glúteo diminuem a sobrecarga na coluna e protegem as articulações.

Engana-se quem pensa que o aquecimento é apenas para atletas. O personal trainer sugere uma rotina rápida de cinco a oito minutos antes de sair para o bloco. "Dá para 'acordar' o corpo com mobilidade de tornozelos, elevação de joelhos e rotação de quadril. Isso melhora a circulação, reduz a rigidez e prepara o corpo para horas de movimento", aconselha o educador físico.

Recuperação e cuidados

A escolha do calçado é outro ponto determinante durante os dias de bloco. O professor recomenda tênis com bom amortecimento e estabilidade, e deixa um alerta importante: "Evite estrear tênis novo no carnaval". Para quem chegar em casa com os pés inchados, a receita é simples: elevar os membros, usar gelo ou água fria e realizar uma automassagem.

Em caso de cãibras ou dores agudas na hora da folia, a orientação é clara: parar e hidratar imediatamente. "Se a dor persistir ou piorar, o mais seguro é interromper a atividade. Dor intensa não é sinal de superação, é sinal de alerta do corpo", completa o profissional.

