10 sucos funcionais para ajudar a emagrecer

Os sucos funcionais são uma excelente opção para se refrescar no verão e aproveitar os benefícios das frutas e vegetais. Isso porque essas bebidas são ricas em vitaminas e nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento e ajudam a manter o organismo saudável. Pensando nisso, selecionamos 10 receitas de sucos funcionais saborosos e fáceis de fazer para você consumir nos dias quentes. Confira!
1. Suco funcional antioxidante
Ingredientes
- 200 ml de suco de laranja
- Polpa de 1 mamão picada
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 maçã picada e sem sementes
- 1 colher de sopa de linhaça moída
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
2. Suco funcional para digestão
Ingredientes
- 4 ameixas-pretas sem caroço
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- Polpa de 1 mamão picada
- 200 ml de suco de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
3. Suco funcional para eliminar medidas
Ingredientes
- 1 maçã vermelha cortada em pedaços e sem sementes
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas
- 2 folhas de couve picadas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 100 ml de água de coco gelada
- 1 pitada de gengibre em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, as sementes de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
4. Suco funcional para aumentar a imunidade
Ingredientes
- Polpa de 2 maracujás
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de gengibre picado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
5. Suco funcional para melhorar o rendimento no treino
Ingredientes
- 1/2 beterraba descascada e picada
- 3 maçãs picadas e sem sementes
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 250 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, as maçãs, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
6. Suco funcional para acelerar o metabolismo
Ingredientes
- 1 kiwi descascado e cortado em rodelas
- 1 folha de couve picada
- 3 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 1 colher de sopa de raspas de limão
- 1 colher de sobremesa de gengibre ralado
- 200 ml de água
- Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de hortelã, a folha de couve, o abacaxi e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as raspas de limão e o gengibre e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
7. Suco funcional para diminuir a retenção de líquidos
Ingredientes
- 1 fatia de abacaxi picada
- 1/2 pepino picado
- Suco de 1 limão
- 5 folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, o suco de limão, as folhas de hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com as pedras de gelo.
8. Suco funcional anti-inflamatório
Ingredientes
- Suco de 2 limões-sicilianos
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 1/2 xícara de chá de beterraba ralada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o suco de limão-siciliano, o gengibre, a beterraba e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
9. Suco funcional para melhorar a circulação
Ingredientes
- 500 ml de água de coco
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de chá de guaraná em pó
- 2 tâmaras sem caroço
- 1 beterraba descascada e picada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco, o suco de laranja, o guaraná, as tâmaras e a beterraba e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
10. Suco funcional para aumentar a saciedade
Ingredientes
- 1 maçã com casca picada
- 1 fatia de abacaxi picada
- 1 colher de sopa de chia
- 1 colher de sopa de linhaça
- 1 folha de couve picada
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a maçã, o abacaxi, a couve, a chia, a linhaça, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.