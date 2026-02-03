InícioRevista do Correio
10 sucos funcionais para ajudar a emagrecer

Veja como preparar receitas de bebidas deliciosas e nutritivas para inserir na dieta

Suco funcional antioxidante (Imagem: zstock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os sucos funcionais são uma excelente opção para se refrescar no verão e aproveitar os benefícios das frutas e vegetais. Isso porque essas bebidas são ricas em vitaminas e nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento e ajudam a manter o organismo saudável. Pensando nisso, selecionamos 10 receitas de sucos funcionais saborosos e fáceis de fazer para você consumir nos dias quentes. Confira!

1. Suco funcional antioxidante 

Ingredientes 

  • 200 ml de suco de laranja 
  • Polpa de 1 mamão picada
  • 1 cenoura descascada e picada 
  • 1 maçã picada e sem sementes 
  • 1 colher de sopa de linhaça moída 
  • 1 colher de sopa de mel 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

2. Suco funcional para digestão 

Ingredientes 

  • 4 ameixas-pretas sem caroço
  • 1 colher de sopa de farelo de aveia
  • Polpa de 1 mamão picada
  • 200 ml de suco de laranja 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

3. Suco funcional para eliminar medidas 

Ingredientes 

  • 1 maçã vermelha cortada em pedaços e sem sementes 
  • Suco de 1 limão 
  • 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas 
  • 2 folhas de couve picadas
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 100 ml de água de coco gelada 
  • 1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, as sementes de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Dois copos com suco de maracujá
Suco funcional para aumentar a imunidade (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

4. Suco funcional para aumentar a imunidade 

Ingredientes 

  • Polpa de 2 maracujás
  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de gengibre picado 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

5. Suco funcional para melhorar o rendimento no treino

Ingredientes

  • 1/2 beterraba descascada e picada
  • 3 maçãs picadas e sem sementes
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 250 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, as maçãs, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

6. Suco funcional para acelerar o metabolismo 

Ingredientes 

  • 1 kiwi descascado e cortado em rodelas 
  • 1 folha de couve picada 
  • 3 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • 1 colher de sopa de raspas de limão
  • 1 colher de sobremesa de gengibre ralado
  • 200 ml de água 
  • Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de hortelã, a folha de couve, o abacaxi e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as raspas de limão e o gengibre e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

7. Suco funcional para diminuir a retenção de líquidos

Ingredientes

  • 1 fatia de abacaxi picada
  • 1/2 pepino picado
  • Suco de 1 limão
  • 5 folhas de hortelã
  • 200 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, o suco de limão, as folhas de hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com as pedras de gelo.

Um copo de vidro cheio de suco vermelho antioxidante de cor roxo (beterraba) e textura espessa. Ao redor do copo, estão ingredientes frescos: fatias e unidades inteiras de beterraba, gengibre e meio limão siciliano sobre um pano de prato claro, sugerindo uma bebida natural e saudável.
Suco funcional anti-inflamatório (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

8. Suco funcional anti-inflamatório

Ingredientes

  • Suco de 2 limões-sicilianos
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 1/2 xícara de chá de beterraba ralada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de limão-siciliano, o gengibre, a beterraba e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

9. Suco funcional para melhorar a circulação

Ingredientes

  • 500 ml de água de coco
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de chá de guaraná em pó
  • 2 tâmaras sem caroço
  • 1 beterraba descascada e picada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o suco de laranja, o guaraná, as tâmaras e a beterraba e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

10. Suco funcional para aumentar a saciedade 

Ingredientes

  • 1 maçã com casca picada
  • 1 fatia de abacaxi picada
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1 folha de couve picada
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã, o abacaxi, a couve, a chia, a linhaça, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

