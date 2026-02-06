Resistência física no Carnaval: entenda como a genética influencia a sua disposição

Durante o Carnaval, o corpo é levado ao estado extremo de resistência física. Entre trios elétricos e desfiles nos sambódromos, há foliões que atravessam o período com disposição invejável. Por outro lado, alguns sentem o impacto rapidamente e levam horas — ou até dias — para se recuperar, especialmente quando há consumo de bebidas alcoólicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A resposta para isso, segundo Gustavo Guida, geneticista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, no Rio de Janeiro, é simples e está no DNA. “Quando bebemos, o corpo trabalha para metabolizar o etanol. O primeiro passo é converter o álcool em acetaldeído, um composto tóxico responsável pela sensação de náuseas e pela dor de cabeça associadas à ressaca”, explica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em algumas pessoas, a genética pode favorecer ou não a metabolização do álcool no organismo. “Existem variantes genéticas que fazem com que algumas pessoas metabolizem o álcool de forma muito mais lenta ou que acumulem acetaldeído rapidamente. Isso explica por que alguns sentem mal-estar, rubor facial e dor de cabeça logo no primeiro copo, enquanto outros parecem imunes aos efeitos imediatos”, acrescenta.

Contudo, conforme o geneticista, beber água entre as doses de álcool ajuda o fígado a trabalhar melhor, independentemente da genética.

ACTN3: o gene que define força ou resistência muscular

Quando o assunto é resistência física para aguentar a maratona dos blocos, ela também passa pela ação dos genes, como o ACTN3, conhecido como o gene da força e da velocidade, que determina se seus músculos são mais propensos à explosão muscular ou à resistência de longa duração, como detalha Ricardo Di Lazzaro Filho, doutor em genética e cofundador da Genera, primeiro laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal.

“Entender as limitações e potencialidades do próprio organismo permite adaptar a hidratação e os períodos de descanso durante o Carnaval. Se você sabe que seu corpo tem predisposição à recuperação muscular mais lenta, pode se planejar para aproveitar a festa sem comprometer a saúde. O autoconhecimento genético permite que as pessoas se cuidem melhor”, afirma.

O que seu DNA revela sobre seu Carnaval

Por meio de testes genéticos é possível descobrir painéis detalhados que impactam diretamente sua performance e saúde durante os dias de festa. O teste de pré-disposição ao alcoolismo, por exemplo, identifica a presença do gene chamado FAAH, responsável por uma proteína que regula as funções de um importante neurotransmissor envolvido na sensação de recompensa e no vício, enquanto o painel de sensibilidade à cafeína é ideal para quem recorre a energéticos para manter o ritmo.

No campo físico, a análise de recuperação pós-exercício indica o tempo necessário para as fibras musculares se regenerarem, e os painéis de saúde ajudam a entender predisposição à deficiência de vitaminas que pode baixar sua imunidade.

Fazer exames de rotina após as festas é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com a coletiva (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Além dos genes: o check-up da alegria

Para que a folia não deixe lembranças indesejadas, a resistência genética deve estar acompanhada da proteção contra riscos invisíveis, como orienta a infectologista Luísa Chebabo, do laboratório Bronstein, que elenca três dicas indispensáveis de saúde.

“O Carnaval é um período de muita exposição, e a prevenção é o melhor acessório para qualquer folião. Então agora é hora de se vacinar antes da festa começar e se proteger de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) usando preservativos”, comenta.

Check-up de ISTs: tão importante quanto o preparo é o acompanhamento. Fazer exames de rotina após as festas é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com a coletiva, além de garantir diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. Em muitos casos, o check-up se torna tão prático que nem é preciso sair de casa, basta utilizar o serviço de atendimento domiciliar que não atrapalhará os planos para os blocos.

tão importante quanto o preparo é o acompanhamento. Fazer exames de rotina após as festas é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com a coletiva, além de garantir diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. Em muitos casos, o check-up se torna tão prático que nem é preciso sair de casa, basta utilizar o serviço de atendimento domiciliar que não atrapalhará os planos para os blocos. Vacinação contra o HPV: a imunização é uma das formas mais eficazes de prevenir diversos tipos de câncer e verrugas genitais. Estar com o esquema vacinal em dia é fundamental para quem quer curtir a folia com tranquilidade. Em muitos casos, a vacinação se torna tão prática que nem é preciso sair de casa, basta utilizar o serviço de atendimento domiciliar que não atrapalhará os planos para os blocos.

a é uma das formas mais eficazes de prevenir diversos tipos de câncer e verrugas genitais. Estar com o esquema vacinal em dia é fundamental para quem quer curtir a folia com tranquilidade. Em muitos casos, a vacinação se torna tão prática que nem é preciso sair de casa, basta utilizar o serviço de atendimento domiciliar que não atrapalhará os planos para os blocos. Proteção sexual: o uso de preservativos (externos ou internos) é indispensável. Eles são a principal barreira contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como HIV, sífilis e hepatites.

Por Rachel Lopes