Calor extremo: veja alimentos e bebidas aliados da saúde no verão

Em dias de calor intenso, escolhas leves e ricas em água ajudam o corpo a manter o equilíbrio (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Temperaturas próximas dos 40 °C têm se tornado cada vez mais frequentes no verão brasileiro, enquanto o avanço do aquecimento global intensifica ondas de calor e eleva os termômetros a níveis preocupantes. Diante desse cenário, cresce a necessidade de atenção redobrada aos cuidados diários para evitar hipertermia, desidratação, insolação e outras complicações associadas ao excesso de calor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesse cenário, a alimentação surge como estratégia essencial para preservar o equilíbrio do organismo, favorecer a hidratação e sustentar a disposição ao longo do dia. A nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, dá algumas dicas que podem ajudar o corpo a combater os sintomas do calor extremo, prevenindo mal-estar e doenças mais graves.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aumente o consumo de água

A ingestão de água no verão deve ser maior do que nas outras estações, pois o corpo perde mais líquidos por causa da alta temperatura e do aumento da transpiração. Beba pequenas quantidades ao longo do dia e mantenha sempre uma garrafa por perto para não esquecer.

Alimentos aliados da saúde no verão

Os alimentos mais adequados para serem consumidos no verão são aqueles que refrescam, hidratam, são leves e ricos em vitaminas e minerais. Eles ajudam a manter a energia e evitam desconfortos típicos do calor, como inchaço, fadiga e desidratação. As frutas, as saladas e proteínas leves estão no topo da lista.

Para a alimentação no verão, a nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos sugere:

Frutas ricas em água : melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja são excelentes, pois refrescam e nutrem;

: melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja são excelentes, pois refrescam e nutrem; Vegetais e legumes : pepino, alface, cenoura e abobrinha, preferencialmente crus ou no vapor, são ricos em nutrientes e água;

: pepino, alface, cenoura e abobrinha, preferencialmente crus ou no vapor, são ricos em nutrientes e água; Hidratação eficiente : água de coco, sucos naturais (sem açúcar), chás gelados e iogurte natural;

: água de coco, sucos naturais (sem açúcar), chás gelados e iogurte natural; Proteínas leves : aves e peixes, pois são de mais fácil digestão do que carnes vermelhas gordurosas;

: aves e peixes, pois são de mais fácil digestão do que carnes vermelhas gordurosas; Temperos refrescantes : hortelã e gengibre podem ser adicionados para aumentar a sensação de frescor;

: hortelã e gengibre podem ser adicionados para aumentar a sensação de frescor; Alimentos congelados: frutas geladas ou congeladas (como uvas) podem ser uma forma agradável de consumo.

O excesso de açúcar deve ser evitado neste período para não aumentar o risco de desidratação (Imagem: photohasan | Shutterstock)

Alimentos e bebidas para evitar

No verão, Ariane Braz recomenda evitar:

Comidas gordurosas e pesadas : frituras e carnes com muita gordura tornam a digestão lenta e aumentam a sensação de calor;

: frituras e carnes com muita gordura tornam a digestão lenta e aumentam a sensação de calor; Excesso de sal e açúcar : alimentos processados e muito salgados aumentam o risco de desidratação;

: alimentos processados e muito salgados aumentam o risco de desidratação; Bebidas alcoólicas: aumentam a desidratação e o desconforto térmico.

Alimentação para o verão

Para manter a alimentação nutritiva e refrescante no verão:

Aposte em refeições menores e mais frequentes em vez de grandes refeições pesadas;

Opte por alimentos preparados, higienizados e armazenados na geladeira para evitar contaminação, que é mais comum no calor;

Embora pareça contraintuitivo, alimentos levemente apimentados podem ajudar a refrescar ao estimular o suor, mas devem ser consumidos com moderação e boa hidratação prévia.

Para as refeições, Ariane Braz sugere:

Lanches

Iogurte natural com fruta e chia;

Salada de frutas;

Smoothie (fruta congelada batida com água de coco, iogurte ou leite);

Sanduíches e wraps naturais.

Almoço/jantar

Bowl proteico : quinoa ou arroz, frango grelhado, alface, pepino, tomate;

: quinoa ou arroz, frango grelhado, alface, pepino, tomate; Peixe grelhado ou assado com legumes;

Saladas de folhas;

Omelete.

Por Andressa Marques