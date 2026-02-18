Passou da conta no Carnaval? Veja 10 dicas infalíveis para aliviar a ressaca

Depois de dias de blocos, desfiles, pouco sono e excesso de álcool, o corpo inevitavelmente cobra a conta. Dor de cabeça, enjoo, fraqueza, indisposição e aquela sensação de ‘corpo pesado’ são sinais clássicos da ressaca. Embora não exista cura instantânea, algumas escolhas simples podem ajudar a reduzir o desconforto e acelerar a recuperação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A boa notícia é que o mal-estar tende a melhorar com o tempo. “A ressaca é um reflexo do desequilíbrio do organismo, principalmente por desidratação, perda de eletrólitos, inflamação e queda de energia. O foco deve ser reidratar, oferecer nutrientes leves e respeitar o ritmo do corpo”, explica a nutróloga Dra. Marcela Reges da Afya Goiânia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O que acontece no corpo durante a ressaca?

De forma simples, o álcool provoca uma combinação de efeitos no organismo: desidratação intensa, perda de minerais importantes (eletrólitos), inflamação, queda de glicose e energia, além de sobrecarregar o fígado, que precisa trabalhar mais para metabolizar a substância. “Não é apenas ‘excesso de bebida’, é um estado real de estresse metabólico. Por isso, soluções radicais ou jejum só pioram”, resume o professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna Diego Righi.

Sintomas de ressaca que merecem atenção

Embora a ressaca melhore ao longo do dia, alguns sintomas exigem atenção imediata, como:

Vômitos repetidos sem conseguir manter líquidos;

Confusão;

Desmaio ou dificuldade para acordar;

Falta de ar;

Pele muito fria;

Dor forte no peito ou no abdômen;

Presença de sangue no vômito.

O chá de gengibre é um aliado contra a ressaca (Imagem: Jr images | Shutterstock)

Orientações de especialistas para aliviar a ressaca

Hidrate-se bastante ao longo do dia, tomando água em pequenos goles, água de coco ou eletrólitos, se necessário; Prefira comidas leves e salgadas como sopa, arroz e omelete. Se houver enjoo, opte por porções pequenas; Consuma carboidratos fáceis de digerir, como arroz, batata ou torrada; proteínas leves, como ovo, iogurte ou frango desfiado; e frutas, como banana, maçã ou melão, para aliviar enjoo e fraqueza; Consuma alimentos naturais e ricos em antioxidantes como verduras e legumes, frutas cheias de vitaminas e pequenas porções de gorduras boas, como azeite ou abacate; Em caso de enjoos e náuseas, o chá de gengibre pode ser um bom aliado, além de ajudar a acalmar o estômago; Não consuma mais álcool, pois isso apenas prolonga a ressaca e aumenta a sobrecarga no organismo; Evite frituras e ultraprocessados, que dificultam a digestão e podem piorar o mal-estar, a azia e a sensação de estômago pesado; Não ingira cafeína em excesso, pois ela pode intensificar palpitações, ansiedade e contribuir para a desidratação; Não se exercite com muita intensidade no dia seguinte, pois o corpo ainda está em recuperação, e o esforço pode aumentar a fraqueza e o risco de mal-estar; Priorize descanso, sono e ambiente tranquilo, já que luz baixa, silêncio e boas horas de sono ajudam a reduzir dor de cabeça e náuseas.

Por Beatriz Felicio