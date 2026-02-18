Como decorar o jardim: 8 ideias para deixar o ambiente mais bonito e funcional

A decoração transforma a área externa do lar e torna o ambiente ainda mais bonito e aconchegante (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a decoração, é possível transformar a área externa do lar e deixá-la ainda mais bonita, aconchegante e funcional. Assim como para o interior de uma casa, também há diversas maneiras e estilos de decorar o jardim. Afinal, nem todos eles precisam ser iguais. A seguir, confira algumas dicas para deixar o seu jardim ainda mais encantador!

1. Jardim tropical

Nesse estilo, as plantas não são colocadas de maneira simétrica e “arrumadinha”. Pelo contrário, a ideia é que elas sejam posicionadas de forma similar ao habitat natural — mas com planejamento, é claro. Além disso, utilizam-se espécies de grande porte e com cores vivas, como palmeiras, bromélias, orquídeas e samambaias.

Segundo os sócios-proprietários da A2 Arquitetura, Aldemir Vieira e Lorena Paz, esse tipo de jardim é mais indicado para ambientes espaçosos, uma vez que plantas com vegetação extensa e exuberante devem ser cultivadas apenas em espaço amplo.

2. Jardim vertical

O jardim vertical tem um paisagismo mais organizado. A decoração desse espaço é feita com intervenção da vegetação em paredes internas e externas e/ou muros. Geralmente, as plantas usadas nesse tipo de jardim são jiboias, samambaias, singônios e lambaris-roxos. Para Aldemir Vieira e Lorena Paz, essa é a melhor opção para espaços pequenos, pois ocupa apenas uma área de muros e paredes, o que o torna funcional.

3. Jardim de inverno

O jardim de inverno pode ser montado tanto na parte interna quanto externa da casa. Ele funciona como uma estufa. Uma de suas principais características é a ausência de teto ou uso de claraboia, além da utilização de portas ou divisórias de vidro (utilizadas para separar o jardim do restante do imóvel). Algumas das plantas usadas nesse estilo são jiboias, begônias, bromélias e espadas-de-são-jorge.

4. Móveis para a decoração do jardim

No jardim também é possível utilizar diversos elementos de decoração. Quanto aos móveis, o arquiteto Guilherme Paixão Segantini comenta que é importante delimitar o uso deles, seja no jardim tropical, vertical ou de inverno.

Para isso, deve-se optar apenas por uma mesa, um conjunto de cadeiras e bancos. Além disso, o profissional reforça que, como a maioria desses espaços são abertos, as mobílias, então, devem ser feitas de materiais resistentes a mudanças de tempo, como alumínio, inox e MDF.

5. Paleta de cores

Os arquitetos Aldemir Vieira e Lorena Paz explicam que há inúmeras possibilidades de cores para os jardins, e que não existe uma regra específica para a escolha. “Elas podem ser escolhidas conforme o estilo já existente no local e de acordo com as paletas que estão em alta no momento”, complementam.

6. Iluminação

A iluminação, seja ela natural ou artificial, também é bastante importante para o jardim. O arquiteto Paixão Segantini orienta aproveitar a luz natural ao máximo possível. Entretanto, caso essa opção não seja possível, ele sugere posicionar lâmpadas de 60 a 80 watts a uma distância razoável das plantas.

7. Objetos decorativos

De acordo com Guilherme Paixão Segantini, para dar um toque rústico e natural ao jardim tropical, vertical ou de inverno, vale usar vasos artesanais feitos de barro ou argila. O arquiteto também indica utilizar uma rede para decorar o local. Isso porque essa peça pode ser facilmente retirada e não precisa ficar exposta à chuva e ao calor.

8. Revestimentos naturais

Pedras, madeira e seixos são elementos naturais que ajudam a criar contraste, profundidade e sensação de aconchego no jardim. As pedras podem ser usadas para formar caminhos, delimitar canteiros ou destacar áreas específicas, além de contribuírem para a drenagem do solo. Já a madeira, presente em decks, pergolados, bancos ou painéis, traz calor visual e equilibra a composição com um toque rústico ou contemporâneo, dependendo do acabamento escolhido.