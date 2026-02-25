Cabelos saudáveis no verão: 5 cuidados para proteger os fios

O verão é uma das estações mais esperadas do ano. Caracterizado por temperaturas mais altas e um clima geralmente mais agradável, atrai muitas pessoas para atividades ao ar livre e praias, tornando a exposição ao sol e à água salgada ainda mais comum.

No entanto, a exposição prolongada ao sol, os elementos químicos das piscinas, o sal do mar e o aumento do suor, podem prejudicar os cabelos, tornando-os mais frágeis, danificados e desidratados e favorecendo problemas de queda e quebra.

“A fibra capilar é composta principalmente de proteínas, como a queratina. O contato com a água salgada e o cloro de piscinas faz com que as células de queratina absorvam tais substâncias. Com isso, elas incham e resultam na dilatação da fibra capilar, abrindo as cutículas dos fios e fazendo com que eles fiquem porosos e ressecados”, explica Dra. Ana Carina Junqueira, médica especializada em tricologia.

Consequentemente, com fios quebradiços, a tendência é que tenham maior propensão à queda, já que o baixo pH do cloro, por exemplo, impacta diretamente na composição do cabelo. Então, para manter a saúde dos fios, a Dra. Ana Carina Junqueira lista 5 dicas importantes que ajudarão na proteção durante a estação. Confira!

1. Cuide da proteção solar

Os raios UV do sol podem enfraquecer a estrutura dos fios, tornando-os quebradiços e desidratados. É indispensável o uso de leave-in com fator de proteção solar e acessórios como chapéus ou bonés, para evitar queimaduras no couro cabeludo.

2. Reforce a hidratação

A exposição ao sol e à água do mar ou da piscina podem ressecar os cabelos. Portanto, o uso de máscaras de hidratação e condicionadores potentes é imprescindível para repor a umidade perdida e manter a maciez e brilho. Uma boa opção é lavar os fios com água corrente logo após o contato com o mar ou piscina; quando possível, o melhor é utilizar um shampoo sem sulfato na sequência.

3. Utilize óleos

Por conta de todos os processos de desgaste do fio no verão, as pontas são as que acabam sofrendo mais. Portanto, para mantê-las lubrificadas e evitar o ressecamento, é essencial a utilização de algum óleo capilar reparador, sempre que necessário.

4. Atenção durante a lavagem

É aconselhável lavá-los com água morna e evitar a quente, que pode ressecar ainda mais os fios. Shampoos suaves e hidratantes são ideais, e a frequência de lavagem deve ser ajustada de acordo com as necessidades individuais e com o auxílio de um bom cronograma capilar.

5. Diminua o uso de fontes de calor

O uso de secadores, pranchas e modeladores de cabelo deve ser reduzido. Caso não seja possível, sempre deve ser utilizado um protetor térmico antes do contato para minimizar os danos causados pelas altas temperaturas.

“Seguindo as dicas acima e tendo um acompanhamento médico específico, qualquer um pode desfrutar da estação mais quente do ano com o cabelo radiante, saudável e resistente aos desafios do verão. Afinal, a beleza é um reflexo do nosso cuidado e felicidade que dedicamos a nós”, conclui a Dra. Ana Carina Junqueira.

Por Ariel França