10 receitas com grão-de-bico para um jantar saudável e nutritivo

O grão-de-bico é um ingrediente nutritivo e saudável que oferece uma variedade de benefícios para a saúde, tornando-o uma escolha excelente para incluir em receitas de jantar. Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais, é também uma ótima fonte de ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B, contribuindo para a saúde óssea, cardiovascular e do sistema imunológico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira como preparar receitas saudáveis com grão-de-bico para o jantar!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Batata-doce recheada com grão-de-bico

Ingredientes

3 batatas-doces beauregard

1/2 xícara de chá de quinoa

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de salsinha picada

3 colheres de sopa de suco de limão

Azeite de oliva, endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 20 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água. Reserve o grão-de-bico.

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar macia e secar a água. Desligue o fogo e reserve. Corte as batatas-doces ao meio, no sentido vertical, e disponha-as em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue-as com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos.

Enquanto isso, coloque a quinoa e o grão-de-bico em um recipiente e misture. Acrescente o endro, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, retire parte da polpa. Amasse e adicione a polpa ao recheio e misture. Recheie as batatas-doces com a mistura e leve ao forno por mais 10 minutos. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

2. Grão-de-bico assado com vegetais

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 batatas cortadas em cubos

2 tomates cortados em cubos

1 cebola descascada e cortada em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico, a batata, o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, alho, azeite de oliva, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino e mexa. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e salpique com a salsinha. Sirva em seguida.

3. Sopa cremosa de grão-de-bico com cúrcuma

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 batata-doce descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de gengibre ralado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a batata-doce, a cenoura e o grão-de-bico e mexa por alguns minutos. Acrescente a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o caldo de legumes e cozinhe até que os vegetais fiquem bem macios. Retire do fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte a sopa para a panela e leve ao fogo médio. Acrescente o leite de coco e mexa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Grão-de-bico com espinafre e especiarias (Imagem: Mila Bond | Shutterstock)

4. Grão-de-bico com espinafre e especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 maço de espinafre

1 cenoura cozida e picada

1 ovo cozido

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Canela em pó, páprica picante, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Separe as folhas e os talos do espinafre. Em seguida, pique os talos bem finos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione os talos de espinafre e refogue por 2 minutos. Junte o grão-de-bico e a cenoura e mexa. Tempere com sal, pimenta-do-reino, canela e páprica picante. Depois, junte as folhas de espinafre e refogue até murcharem e secar a água que se formou. Desligue o fogo e sirva em seguida com o ovo cozido cortado ao meio. Tempere o ovo com uma pitada de páprica.

5. Salada de grão-de-bico com escarola

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

4 folhas de escarola cortadas em tiras

1 cebola-roxa descascada e cortada em meia-lua

1/2 abobrinha cortada em cubos

1 tomate cortado em meia-lua

Azeite de oliva e sal a gosto

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em pedaços pequenos

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, descarte a água e lave-o em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 35 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em uma assadeira, coloque as folhas de escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Regue com azeite de oliva e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que os vegetais fiquem al dente. Em uma saladeira, disponha o grão-de-bico, a escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal e pimenta dedo-de-moça. Misture e sirva em seguida.

6. Grão-de-bico salteado com alho-poró

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1 alho-poró cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 colher de chá de azeite de oliva

1 folha de louro

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Funcho e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e adicione a cenoura e a folha de louro. Mexa por dois minutos e acrescente o alho-poró. Depois, junte o grão-de-bico e tempere com funcho e tomilho. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico e espinafre (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)

7. Hambúrguer de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para grelhar

Modo de preparo

Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma massa granulada. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o espinafre e a cenoura até murcharem. Misture o refogado ao grão-de-bico processado. Adicione o cominho, a farinha de aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture.

Após, modele a massa em formato de hambúrgueres. Se necessário, acrescente mais farinha de aveia para dar liga. Aqueça uma frigideira com um fio de óleo em fogo médio e grelhe os hambúrgueres por 4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

8. Omelete com grão-de-bico

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

Sal e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com a ajuda de um garfo e misture com o grão-de-bico, a cebola, o sal e o orégano. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje a omelete na panela e cozinhe até firmar. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

9. Purê de grão-de-bico com alho

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho descascados

1/4 de xícara de leite desnatado

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os dentes de alho e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve. Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico ainda morno e bata até formar uma massa. Adicione o alho reservado, o azeite de oliva e o leite desnatado aos poucos, batendo até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Retorne à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva em seguida.

10. Lasanha de grão-de-bico com abobrinha

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de amido de milho

1 pitada de sal

1 ovo

1/4 de xícara de chá de água

Recheio

1 abobrinha cortada em tiras finas

200 g de cogumelo paris cortado em tiras

cortado em tiras 1 xícara de chá de muçarela de búfala ralada

3 colheres de sopa de creme de ricota

250 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até formar um creme liso. Após, em uma frigideira antiaderente, coloque uma concha de massa, espalhe e cozinhe até dourar dos dois lados. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a abobrinha e o cogumelo paris e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com a massa e cubra com 1 colher de creme de ricota. Adicione 1/3 do molho de tomate e o recheio de abobrinha e cogumelo. Repita o processo até terminar os ingredientes e finalize com uma camada de muçarela de búfala. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.