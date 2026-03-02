Março Azul: 6 sinais de alerta do câncer colorretal que você não deve ignorar

Março Azul conscientiza a população sobre a importância do diagnóstico e prevenção do câncer colorretal (Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Sangue nas fezes, mudança no funcionamento do intestino, cansaço persistente. Sintomas que muita gente associa a “algo passageiro” podem, na verdade, ser sinais de câncer colorretal, tipo de tumor que mais cresce entre pessoas com menos de 50 anos. Durante o Março Azul, campanha de conscientização sobre a doença, é importante lembrar que a idade não exclui risco.

“A doença deixou de ser restrita a faixas etárias mais avançadas. Hoje, atendemos cada vez mais pacientes jovens, com menos de 50 anos, inclusive sem fatores de risco clássicos, o que exige maior atenção aos sintomas e à história familiar“, explica a Dra. Maria Ignez Braghiroli, médica da Oncologia D’Or, da Rede D’Or, e especialista em tumores do trato digestivo.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que o Brasil deve registrar cerca de 53.810 novos casos de câncer colorretal por ano até 2028. Entre os mais jovens, o diagnóstico muitas vezes ocorre em fases mais avançadas. Mudanças no estilo de vida ajudam a explicar esse cenário, como alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo, excesso de peso, consumo de álcool e tabagismo.

Sinais de alerta do câncer colorretal

Entre os sinais característicos do câncer colorretal, estão:

Sangue nas fezes ou sangramento pelo ânus: mesmo que seja esporádico, o sintoma precisa ser investigado; Mudança persistente do hábito intestinal: diarreia ou prisão de ventre que não melhoram, fezes mais finas ou alteração no ritmo habitual; Dor ou desconforto abdominal frequente: cólicas, sensação de inchaço ou dor contínua sem causa aparente; Sensação de evacuação incompleta: a impressão constante de que o intestino não esvaziou totalmente; Perda de peso sem explicação: emagrecimento involuntário é sempre um sinal de alerta; Fraqueza, cansaço excessivo e anemia: podem indicar perda crônica de sangue pelo intestino.

“Sangramento intestinal, alteração do hábito intestinal e anemia não devem ser normalizados, independentemente da idade. A investigação precoce faz toda a diferença no prognóstico”, reforça a oncologista.

Sociedades médicas recomendam iniciar o rastreamento de câncer colorretal a partir dos 45 anos para pessoas sem fatores de risco (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)

Prevenção do câncer colorretal

O câncer colorretal está entre os tumores mais preveníveis. Cerca de 90% dos casos se desenvolvem a partir de pólipos benignos, que podem ser identificados e removidos durante a colonoscopia. As sociedades médicas recomendam iniciar o rastreamento a partir dos 45 anos para pessoas sem fatores de risco, e antes disso para quem tem histórico familiar.

Além disso, hábitos saudáveis reduzem significativamente o risco: alimentação rica em fibras, prática regular de atividade física, controle do peso, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool. No Março Azul, o recado é direto: ignorar sintomas pode atrasar o diagnóstico. “E, quando se trata de câncer colorretal, tempo faz diferença”, alerta a Dra. Maria Ignez Braghiroli.

Por Samara Meni