Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção

O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor (Imagem: mapo_japan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Estalar os dedos, o pescoço ou as costas é um hábito comum para muitas pessoas, seja por costume, sensação de alívio ou até ansiedade. Segundo Rimon Tannous, coordenador do curso de Fisioterapia da Anhanguera Ribeirão Preto, na maioria dos casos, o estalo em si não causa danos à saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O som ocorre, geralmente, por uma mudança de pressão dentro da articulação, com liberação de gases presentes no líquido sinovial. Isso é comum e, isoladamente, não representa risco, explica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em algumas situações, o estalo pode vir acompanhado de uma sensação momentânea de relaxamento. Quando existe rigidez muscular ou articular, o movimento pode gerar uma percepção de alívio. No entanto, isso não significa que o problema foi tratado, alerta o fisioterapeuta.

Quando o estalo se torna sinal de alerta

O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor. Nesses casos, pode indicar desequilíbrios musculares, sobrecarga articular, inflamações ou até desgaste das articulações. Forçar o estalo, principalmente no pescoço e na coluna, pode aumentar a instabilidade articular ao longo do tempo e favorecer lesões, afirma Rimon Tannous.

Entre os principais sinais de alerta, estão:

Estalos acompanhados de dor ou desconforto;

Sensação de inchaço ou rigidez na articulação;

Limitação de movimento;

Necessidade constante de estalar a mesma região.

Ao notar esses sinais, a orientação é procurar um profissional de saúde. O corpo dá sinais. Ignorá-los ou tentar resolver sozinho pode agravar o quadro, ressalta.

O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Atenção ao hábito repetitivo

Outro ponto de atenção é o hábito repetitivo. Estalar constantemente pode estar relacionado à ansiedade, à postura inadequada ou ao sedentarismo. O corpo acaba pedindo movimento, mas da forma errada, explica o fisioterapeuta.

Para quem sente necessidade frequente de estalar o corpo, a recomendação é investir em alongamentos, fortalecimento muscular e atividade física regular. A fisioterapia atua justamente na causa do desconforto, melhorando mobilidade, postura e equilíbrio muscular, sem sobrecarregar as articulações, destaca o coordenador.

Por Priscila Dezidério