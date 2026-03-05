10 alimentos que não podem faltar na dieta da mulher

Ao longo da vida, o organismo feminino passa por diferentes fases hormonais, como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Esses períodos influenciam diretamente o metabolismo, a densidade óssea, a composição corporal e o risco cardiovascular. Além disso, as transformações não são pontuais, mas cumulativas, e exigem ajustes nutricionais específicos em cada etapa. Diante disso, a alimentação deixa de ser apenas hábito e é vista como ferramenta concreta de prevenção clínica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A saúde da mulher exige abordagem estratégica e baseada em evidências. Não é possível tratar a nutrição feminina como uma adaptação da dieta masculina. As demandas de ferro, cálcio, vitamina D, proteínas e ácidos graxos essenciais são diferentes e variam conforme a fase hormonal. A alimentação tem papel determinante na prevenção de anemia, osteoporose e doenças cardiovasculares, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A seguir, o especialista lista os 10 alimentos indispensáveis para a saúde da mulher. Confira!
1. Salmão
É essencial por ser rico em ômega 3 (EPA e DHA), vitamina D e proteína de alto valor biológico. Entre os benefícios, destacam-se:
- Reduz inflamação sistêmica;
- Protege o sistema cardiovascular;
- Auxilia na regulação do humor;
- Contribui para manutenção da massa óssea.
2. Espinafre
Importante fonte de ferro, ácido fólico, magnésio e vitamina K.
- Previne e auxilia no tratamento da anemia;
- Apoia a saúde óssea;
- Contribui para fertilidade saudável;
- Participa da função muscular adequada;
- Mulheres necessitam, em média, quase o dobro de ferro que homens durante a fase fértil.
3. Ovo
Trata-se de uma proteína completa, colina, vitamina B12 e vitamina D.
- Preserva massa muscular;
- Favorece saúde cerebral;
- Prolonga saciedade;
- Apoia metabolismo energético.
4. Iogurte natural
Alimento é fonte de cálcio, proteína e probióticos. Ele:
- Fortalece os ossos;
- Equilibra a microbiota intestinal;
- Apoia a imunidade;
- Pode reduzir sintomas da TPM (tensão pré-menstrual).
5. Linhaça
Essencial na dieta feminina, pois é rica em fibras e lignanas (fitoestrógenos naturais). Confira seus benefícios:
- Auxilia no equilíbrio hormonal;
- Reduz colesterol LDL;
- Melhora funcionamento intestinal;
- Pode amenizar sintomas da menopausa.
6. Feijão
Aliado fundamental na saúde feminina e rico em ferro vegetal, proteína, fibras e vitaminas do complexo B, ele:
- Combate deficiência de ferro;
- Controla níveis glicêmicos;
- Promove saciedade;
- Contribui para proteção cardiovascular.
7. Abacate
Gorduras de boa qualidade são fundamentais para produção hormonal adequada. A fruta é rica em gorduras monoinsaturadas, vitamina E e potássio. O abacate:
- Protege o coração;
- Contribui para saúde da pele;
- Auxilia no controle da pressão arterial;
- Participa da síntese hormonal.
8. Frutas vermelhas
As frutas vermelhas têm altas concentrações de antioxidantes, especialmente antocianinas. Elas:
- Combatem estresse oxidativo;
- Protegem o cérebro;
- Reduzem risco cardiovascular;
- Apresentam baixo índice glicêmico.
9. Castanhas
São excelentes fontes de selênio, magnésio, zinco e gorduras saudáveis.
- Apoiam função tireoidiana;
- Melhoram resposta imunológica;
- Reduzem inflamação;
- Contribuem para saúde da pele e cabelo.
10. Brócolis
Um alimento essencial, pois contém sulforafano, fibras, cálcio e vitamina C. Ele:
- Auxilia nos processos de detoxificação hepática;
- Contribui para equilíbrio do metabolismo estrogênico;
- Fortalece imunidade;
- Pode atuar na prevenção de alguns tipos de câncer.
Por Andréa Simões