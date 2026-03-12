InícioRevista do Correio
11 chás termogênicos que ajudam a acelerar o metabolismo no outono

Veja como preparar receitas de bebidas naturais que favorecem o organismo e a perda de peso

Chá termogênico de hibisco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá termogênico de hibisco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os chás termogênicos podem ser grandes aliados da saúde e do emagrecimento, especialmente no outono, quando as temperaturas mais amenas favorecem o consumo de bebidas quentes. Esses chás contêm substâncias naturais que aceleram o metabolismo, promovendo uma queima de calorias mais eficiente ao longo do dia. Além disso, ajudam a reduzir a retenção de líquidos e a controlar o apetite, fatores que podem contribuir para a perda de peso.

Abaixo, confira 11 chás termogênicos ideais para o outono!

1. Chá termogênico de hibisco

Ingredientes 

  • 1 l de água
  • 3 colheres de sopa de hibisco desidratado
  • 1 canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o hibisco, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos. Após, desligue o fogo, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida. 

2. Chá termogênico de capim-cidreira com laranja e cúrcuma

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de capim-cidreira
  • 1 rodela de laranja com casca
  • 1 colher de café de cúrcuma em pó
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione o capim-cidreira, a rodela de laranja e a cúrcuma e mexa bem. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Após, coe e sirva ainda quente.

3. Chá termogênico de cúrcuma com gengibre 

Ingredientes 

  • 1 colher de chá de cúrcuma ralada
  • 2 colheres de sobremesa de gengibre ralado
  • 1 colher de sobremesa de chá verde
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cúrcuma, o gengibre e o chá verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Xícara de vidro com chá de café e canela em cima de uma bandeja redonda e paus de canela ao redor
Chá termogênico de café com canela e gengibre (Imagem: NewFabrika | Shutterstock)

4. Chá termogênico de café com canela e gengibre 

Ingredientes 

  • 100 g de café solúvel 
  • 1 colher de chá de canela em pó 
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída 
  • 1 colher de chá de gengibre em pó 
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o café solúvel, a canela em pó, a pimenta-do-reino e o gengibre e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e junte a mistura reservada. Misture bem e sirva em seguida.

5. Chá preto termogênico com anis-estrelado e noz-moscada

Ingredientes

  • 1 colher de chá de chá preto
  • 1 anis-estrelado
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione o chá preto e o anis-estrelado, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, finalize com a noz-moscada e mexa bem antes de transferir para a xícara. Sirva em seguida.

6. Chá termogênico de açafrão com limão 

Ingredientes 

  • 1 canela em pau
  • 1/2 l de água 
  • Suco de 1 limão 
  • 1 colher de chá de açafrão em pó 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos, desligue o fogo e retire a canela. Adicione o açafrão em pó e o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

7. Chá termogênico de erva-doce com limão e mel

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as sementes de erva-doce e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e deixe ferver por 3 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Xícara transparente com chá de canela com cravo-da-índia e canela em pau em cima de uma mesa de madeira
Chá termogênico de canela com cravo-da-índia (Imagem: Roman Rvachov | Shutterstock)

8. Chá termogênico de canela com cravo-da-índia

Ingredientes 

  • 3 canelas em pau
  • 4 cravos-da-índia
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas 
  • 2 rodelas de laranja
  • 500 ml de água 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as canelas, os cravos-da-índia, o gengibre e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Depois, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

9. Chá termogênico de matcha com hortelã

Ingredientes

  • 1 colher de chá de matcha em pó
  • 500 ml de água
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça, em uma panela em fogo médio, a água até ficar quente, mas sem deixar ferver, para preservar as propriedades do matcha. Adicione o matcha em pó em uma xícara e despeje um pouco da água quente, misturando bem para criar uma pasta lisa sem grumos. Acrescente o restante da água quente e as folhas de hortelã, misturando delicadamente. Deixe a infusão descansar por 1 a 2 minutos, coe as folhas de hortelã e sirva com o mel.

10. Chá termogênico de hortelã com pimenta-rosa e limão

Ingredientes

  • 5 folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de pimenta-rosa levemente amassada
  • Suco de 1/2 limão
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Após, adicione as folhas de hortelã e a pimenta-rosa. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e misture bem antes de consumir.

11. Chá termogênico de casca de abacaxi com gengibre

Ingredientes

  • Casca de 1/2 abacaxi higienizada
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca de abacaxi e o gengibre. Ferva por 10 minutos. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

