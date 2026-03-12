Cardápio sem carne vermelha: veja opções saborosas e nutritivas para a Quaresma

Durante a Quaresma, é comum que algumas pessoas suspendam o consumo de carne vermelha como parte das tradições religiosas desse período. No entanto, a retirada desse alimento da dieta deve ser feita com cuidado para que o organismo continue recebendo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento.

Para manter o vigor físico e a saúde em dia, a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Janaiara Moreira Sebold Berbel, explica que a substituição de alimentos de maneira consciente é o segredo neste período.

A carne vermelha oferece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. “A carne vermelha é reconhecida como uma fonte de proteína de alto valor biológico, contendo aminoácidos essenciais para a formação de músculos e tecidos. Além disso, é rica em ferro do tipo heme de fácil absorção e vitamina B12, vital para o sistema nervoso”, destaca Janaiara Moreira Sebold Berbel.

Substituições para a carne vermelha

A especialista salienta que o foco da alimentação na Quaresma não deve ser apenas “retirar” a carne, mas “incluir” novos nutrientes. Para suprir a ausência da carne vermelha, ela recomenda apostar na combinação inteligente de alimentos:

O “casamento perfeito”: arroz com feijão, juntos, fornecem todos os aminoácidos essenciais;

arroz com feijão, juntos, fornecem todos os aminoácidos essenciais; Aposte na vitamina C: consumir uma laranja ou suco de limão junto às refeições melhora significativamente a absorção do ferro presente nos vegetais;

consumir uma laranja ou suco de limão junto às refeições melhora significativamente a absorção do ferro presente nos vegetais; Fontes alternativas: ovos, peixes, lentilha, grão-de-bico e cogumelos são excelentes aliados para manter a saciedade e a estrutura muscular.

Outras recomendações incluem a combinação de leguminosas com cereais, como o arroz integral, que forma uma proteína de alto valor biológico, semelhante à da carne. Já a inclusão de vegetais escuros e coloridos, como couve, rúcula, brócolis, cenoura e beterraba, ajuda a deixar a comida com visual colorido e atrativo. “Prefira alimentos in natura ou minimamente processados. Grãos, legumes, verduras, frutas são sempre a melhor escolha”, reforça a nutricionista.

Com ingredientes simples, a omelete de espinafre com queijo é uma opção prática e cheia de nutrientes (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Cardápio para a Quaresma

Para facilitar a rotina alimentar durante a Quaresma, Janaiara Moreira Sebold Berbel elaborou um cardápio sem carne vermelha e com opções fáceis de fazer no dia a dia, além de nutritivas. Confira!

Café da manhã: omelete de espinafre e queijo. Rica em proteínas, ferro, vitamina B12 e cálcio, é uma opção rápida e nutritiva. Basta bater ovos, adicionar espinafre e queijo branco e preparar na frigideira;

omelete de espinafre e queijo. Rica em proteínas, ferro, vitamina B12 e cálcio, é uma opção rápida e nutritiva. Basta bater ovos, adicionar espinafre e queijo branco e preparar na frigideira; Almoço: lentilha com arroz integral e legumes. A combinação é fonte de proteína vegetal, ferro, fibras e magnésio. Os ingredientes são cozidos separadamente e depois misturados com legumes refogados;

com arroz integral e legumes. A combinação é fonte de proteína vegetal, ferro, fibras e magnésio. Os ingredientes são cozidos separadamente e depois misturados com legumes refogados; Jantar: filé de peixe com purê de batata-doce. O prato oferece proteínas, vitamina A e ômega 3, importantes para a saúde;

filé de peixe com purê de batata-doce. O prato oferece proteínas, vitamina A e ômega 3, importantes para a saúde; Opção para as crianças: panqueca de banana com aveia. Feita apenas com banana, ovo e aveia, é rica em potássio e fibras, garantindo energia natural para o crescimento.

Atenção aos grupos específicos

Embora a pausa na carne vermelha seja segura para a maioria das pessoas, a nutricionista faz um alerta para grupos com maiores necessidades nutricionais, como gestantes, idosos, adolescentes e pessoas com anemia. “Nesses casos, o acompanhamento profissional é fundamental para evitar deficiências”, alerta Janaiara Moreira Sebold Berbel.

Para o público infantil, a substituição também é segura, desde que planejada. “Pratos coloridos e com texturas variadas, como hambúrgueres de lentilha ou bolinhos de grão-de-bico, ajudam na aceitação e garantem o desenvolvimento muscular e imunológico”, finaliza a especialista.

Por João Alécio Mem