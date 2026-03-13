Incontinência urinária: entenda os fatores que tornam a condição comum em mulheres

Apesar de ser uma condição comum e tratável, muitas mulheres ainda sentem vergonha de falar sobre a incontinência urinária (Imagem: Jannissimo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A perda involuntária de urina, conhecida como incontinência urinária, é um problema de saúde que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sendo mais comum entre as mulheres. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) indicam que cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens com mais de 40 anos convivem com algum grau do problema.

Em muitos casos, a incontinência urinária está associada a fases e mudanças naturais da vida feminina, como gravidez, parto, menopausa e alterações hormonais, que podem enfraquecer a musculatura responsável pelo controle da urina. Segundo Rogério Andrade, médico da área de ginecologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, a doença pode comprometer o bem-estar físico, emocional e social das pacientes, mas não deve ser encarada como algo inevitável.

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“A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária de urina e pode afetar a qualidade de vida, a higiene e a autoestima. Embora seja comum, especialmente entre mulheres, ela não deve ser considerada normal ou inevitável”, explica.

O especialista destaca que o problema pode ter diversas causas, que vão desde fraqueza da musculatura pélvica até alterações na bexiga ou condições neurológicas. Na maioria dos casos, há formas de tratamento capazes de reduzir significativamente os sintomas ou até mesmo curar o problema.

Tabu ainda faz muitas mulheres demorarem a buscar ajuda

Apesar de ser uma condição comum e tratável, muitas mulheres ainda sentem vergonha de falar sobre a incontinência urinária. Esse tabu pode fazer com que o problema seja escondido por anos, atrasando o diagnóstico e o tratamento. Para Rogério Andrade, quebrar esse silêncio é essencial para melhorar a qualidade de vida das pacientes.

“Muitas mulheres acreditam que o escape de urina faz parte do envelhecimento ou das mudanças do corpo ao longo da vida, mas isso não é verdade. A incontinência tem tratamento e não deve ser normalizada”, afirma. Por isso, ao perceber sintomas persistentes, o ideal é procurar avaliação médica. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de controle e recuperação.

Fatores que tornam a incontinência urinária comum em mulheres

Embora possa ocorrer em ambos os sexos, a incontinência urinária tende a afetar mais as mulheres devido a fatores anatômicos e hormonais. Alterações que ocorrem ao longo da vida como gravidez, parto e menopausa podem impactar diretamente a musculatura do assoalho pélvico, responsável por sustentar órgãos como a bexiga e o útero.

Quando essa musculatura se enfraquece, o controle da urina pode ser comprometido, favorecendo episódios de escape. Entre as causas mais frequentes da incontinência, destacam-se:

Gravidez e parto, que podem enfraquecer a musculatura do assoalho pélvico;

Menopausa, período em que a queda hormonal pode afetar a elasticidade e o suporte dos tecidos;

Envelhecimento, que naturalmente reduz a força muscular;

Obesidade, que aumenta a pressão sobre a bexiga;

Constipação intestinal crônica, que sobrecarrega a região pélvica;

Prática de exercícios de alto impacto, quando não há fortalecimento adequado da musculatura pélvica.

Identificar o tipo de incontinência urinária é fundamental para direcionar o tratamento correto (Imagem: fizkes| Shutterstock)

Tipos de incontinência urinária

Existem diferentes tipos de incontinência urinária. “Identificar qual deles está ocorrendo é fundamental para direcionar o tratamento correto. Por isso, a avaliação médica é sempre importante quando os sintomas aparecem”, reforça Rogério Andrade.

Os principais tipos de incontinência urinária são:

Incontinência de esforço: ocorre quando há perda de urina ao tossir, rir, correr, espirrar ou levantar peso. Geralmente está associada à fraqueza da musculatura pélvica;

ocorre quando há perda de urina ao tossir, rir, correr, espirrar ou levantar peso. Geralmente está associada à fraqueza da musculatura pélvica; Incontinência de urgência: caracteriza-se por uma vontade súbita e intensa de urinar, muitas vezes sem tempo suficiente para chegar ao banheiro. Está relacionada à chamada bexiga hiperativa;

caracteriza-se por uma vontade súbita e intensa de urinar, muitas vezes sem tempo suficiente para chegar ao banheiro. Está relacionada à chamada bexiga hiperativa; Incontinência mista: ocorre quando a pessoa apresenta sintomas tanto da incontinência de esforço quanto da de urgência;

ocorre quando a pessoa apresenta sintomas tanto da incontinência de esforço quanto da de urgência; Incontinência por transbordamento: acontece quando a bexiga permanece constantemente cheia, resultando em gotejamento contínuo de urina;

acontece quando a permanece constantemente cheia, resultando em gotejamento contínuo de urina; Incontinência funcional: está relacionada a dificuldades físicas ou cognitivas que impedem a pessoa de chegar ao banheiro a tempo.

Sinais de alerta para incontinência urinária

Embora pequenos escapes ocasionais possam ocorrer em algumas situações, há sinais que indicam a necessidade de procurar um profissional de saúde. Entre os principais alertas, estão:

Escapes frequentes de urina ao tossir, rir ou fazer esforço físico;

Vontade urgente e repentina de urinar com dificuldade para segurar;

Necessidade de usar absorventes ou protetores diariamente;

Aumento da frequência urinária durante o dia ou à noite;

Presença de dor, ardor ou outros sintomas que possam indicar infecção urinária.

De acordo com o ginecologista, quando os episódios passam a interferir na rotina ou na qualidade de vida, é fundamental buscar orientação médica. “Quando a perda de urina deixa de ser pontual e passa a acontecer com frequência, é importante investigar. Em alguns casos, o sintoma pode estar associado a outras condições, como infecções urinárias ou alterações na função da bexiga”, explica.

Hábitos e tratamentos que podem ajudar

A incontinência urinária pode ser tratada e, em muitos casos, apresentar melhora significativa ou até cura. O tratamento depende da causa e do tipo de incontinência, podendo envolver mudanças de hábitos, terapias específicas ou intervenções médicas. Entre as principais estratégias, estão:

Fisioterapia pélvica: exercícios voltados para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico;

exercícios voltados para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico; Mudanças no estilo de vida: perda de peso, redução do consumo de cafeína e álcool e controle da ingestão de líquidos;

perda de peso, redução do consumo de cafeína e álcool e controle da ingestão de líquidos; Treinamento da bexiga: técnicas que ajudam a melhorar o controle urinário;

técnicas que ajudam a melhorar o controle urinário; Medicamentos: indicados em alguns casos para ajudar no controle da bexiga;

indicados em alguns casos para ajudar no controle da bexiga; Cirurgia: recomendada quando outras abordagens não apresentam resultados satisfatórios.

“A incontinência urinária não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Com diagnóstico e tratamento adequados, muitas mulheres conseguem melhorar significativamente os sintomas ou até resolver o problema”, destaca Rogério Andrade.

Por Nayara Campos