Veja como proteger a audição em shows e festivais de música

Manter-se afastado das caixas de som, monitorar os decibéis e fazer pausas auditivas são algumas estratégias para preservar a audição (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na próxima semana, entre os dias 20 e 22 de março, o Lollapalooza Brasil 2026 deve reunir cerca de 250 mil pessoas em São Paulo. Mesmo com a expectativa de muita música e diversão, é preciso se atentar para alguns cuidados. Além de se proteger da chuva, beber bastante água, se alimentar bem e descansar entre shows, é fundamental proteger também a audição.

Segundo pesquisa da Royal National Institute for Deaf People (RNID) do Reino Unido, entre 2 mil jovens adultos entrevistados, 58% relataram alguma perda auditiva após frequentar festivais, shows e casas noturnas. A instituição afirma que esses problemas em geral afetam um a cada três adultos do Reino Unido, cerca de 18 milhões de pessoas.

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De acordo com a otorrinolaringologista da Casa de Saúde São José, Dra. Ana Carolina Teles, o limite seguro de intensidade do som é de 85 decibéis (dB). Apesar disso, “em shows, os limites costumam ultrapassar 100dB. Com esse valor, 15 minutos de exposição já podem gerar danos às células ciliadas no ouvido interno”, alerta a médica. As células ciliadas são receptores sensoriais que ficam dentro dos ouvidos e atuam principalmente na audição e no equilíbrio do corpo.

Sintomas que indicam prejuízo auditivo

Os principais riscos dessa exposição permanente incluem desde zumbido (tinnitus), hiperacusia (tipo de hipersensibilidade em que sons baixos são percebidos como mais altos que o normal), ou até surdez súbita e Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), quando há diminuição gradual e irreversível da audição.

“Sensação de ouvido cheio, zumbido constante, sensibilidade aumentada aos sons e até mesmo irritabilidade a barulhos também são sintomas comuns que podem indicar audição prejudicada após um show ou festival”, completa a otorrinolaringologista.

Logo, as consequências podem variar desde pequenos sintomas temporários até perdas permanentes de audição que podem se tornar um verdadeiro problema crônico.

Durante shows e eventos com música alta, usar protetores auriculares pode ser uma ótima estratégia para evitar danos permanentes à audição (Imagem: Lazy_Bear | Shutterstock)

Estratégias para proteger a audição durante eventos

Por conta desses riscos auditivos, algumas estratégias, como o uso de protetores auriculares em festivais, têm se tornado cada vez mais comuns para tentar evitar problemas futuros nos ouvidos. Para a Dra. Ana Carolina Teles, os protetores auriculares são uma ótima estratégia para os fãs de música e, atualmente, existem modelos mais tecnológicos que distorcem menos o som.

“Protetores auriculares para shows, ou earplugs, são essenciais para proteger a audição sem perder a qualidade do som. As melhores opções são os modelos com filtro de alta fidelidade, pois reduzem os decibéis uniformemente sem abafar os sons”, explica a médica.

Isso explica a quantidade cada vez maior de pessoas, desde músicos profissionais até fãs que realmente se preocupam com a saúde da sua audição, que têm aderido ao uso dos protetores auriculares. Por mais que eles possam abafar um pouco a qualidade do som no momento, os earplugs representam um investimento na saúde dos ouvidos ao longo da vida.

Cuidados extras para preservar a saúde auditiva

Além do uso dos protetores auriculares, a médica da Casa de Saúde São José recomenda outros cuidados simples que podem fazer toda a diferença para a saúde auditiva durante esses eventos: “São ótimas estratégias manter-se afastado das caixas de sons, monitorar os decibéis por aplicativos no smartphone ou smartwatch, e fazer pausas auditivas sempre que possível. Ou seja, pequenos intervalos entre um show e outro, mais afastado das caixas de som, para descansar também os ouvidos”, conclui a otorrinolaringologista.

Por Bernardo Bruno