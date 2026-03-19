Pular café da manhã e jantar tarde: hábitos aumentam o risco de osteoporose e fraturas

O café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes do dia, pois é responsável por fornecer energia após o período de jejum durante o sono, ajudando a melhorar a disposição, a concentração e o funcionamento do organismo ao longo das horas seguintes. O jantar, por sua vez, também desempenha um papel importante na alimentação diária, contribuindo para a reposição de nutrientes e o equilíbrio da dieta. No entanto, é recomendado que ele não seja realizado muito tarde.

No entanto, pessoas que pulam o café da manhã e jantam tarde podem ter um risco aumentado de desenvolver osteoporose e fraturas, conforme aponta o estudo “Dietary Habits and Osteoporotic Fracture Risk: Retrospective Cohort Study Using Large-Scale Claims Data”, publicado no Journal of the Endocrine Society.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Sabemos que hábitos de estilo de vida, como exercícios, dieta, consumo de álcool e tabagismo, são conhecidos por aumentar o risco de osteoporose, mas a fraqueza e a fratura óssea também podem ter relação com o ciclo circadiano, que é influenciado pelo que consumimos, e também pelo horário que nos alimentamos”, explica a endocrinologista Dra. Deborah Beranger, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

Dessa maneira, é importante se atentar a essas importantes refeições. “Pular o café da manhã pode representar um menor consumo de cálcio e vitamina D, essenciais para a saúde óssea. No caso de jantar tarde, este hábito está associado a níveis aumentados de cortisol e de glicose no sangue, além de obesidade”, acrescenta a médica.

Impactos das refeições na saúde óssea

O tecido ósseo é formado por células especializadas, chamadas de osteoblastos (formam novo tecido), osteoclastos (reabsorvem osso antigo) e osteócitos (células maduras que mantêm a estrutura e saúde do osso).

“Todas essas células expressam principalmente genes do relógio circadiano. E o estudo mostra que a interrupção dos ritmos circadianos induziu uma diminuição na massa e densidade óssea. A dieta é um poderoso estimulador que afeta a fase do relógio periférico, e o café da manhã afeta o relógio e os genes regulados pelo relógio”, explica a endocrinologista.

Segundo a Dra. Deborah Beranger, os ritmos desordenados associados a hábitos alimentares errados, como pular o café da manhã e jantar tarde, podem influenciar a densidade mineral óssea. “O estudo ainda mostrou que indivíduos que pularam o café da manhã e jantaram tarde apresentaram uma proporção maior de ‘sono insuficiente’, sugerindo uma associação com ritmo desordenado”, afirma.

A especialista explica que, para quem pula o café da manhã, pode haver compensação no consumo de cálcio e vitamina D durante o dia. No entanto, no caso de jantares tardios, a questão é mais complicada. “Jantar tarde pode contribuir para níveis elevados de cortisol e estresse oxidativo. Níveis aumentados de glicocorticoides afetam negativamente a saúde óssea”, alerta.

Conforme a médica, o estresse oxidativo elevado está associado à diminuição da densidade mineral óssea. “Portanto, jantares tardios podem levar ao aumento dos níveis de cortisol e ao estresse oxidativo, afetando potencialmente o metabolismo ósseo e contribuindo para o risco de osteoporose”, ressalta.

Hábitos como fumar e dormir mal também aumentam o risco de osteoporose (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock)

Fundamentos do estudo e caminhos para novas pesquisas

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores do estudo publicado no Journal of the Endocrine Society usaram uma grande coorte de exames de saúde de 927.130 adultos (45,3% homens e 54,7% mulheres) de um banco de dados de reivindicações japonês para encontrar a associação entre fatores de estilo de vida e o diagnóstico de fratura osteoporótica (fraturas de quadril, antebraço, vertebral e úmero).

“Eles também descobriram que pessoas que tinham hábitos pouco saudáveis, como fumar, consumo diário de álcool, exercícios ou sono insuficientes, pular o café da manhã e jantar tarde, tinham maior probabilidade de serem diagnosticadas com osteoporose. Os resultados sugerem que a prevenção da osteoporose e fraturas requer não apenas hábitos alimentares saudáveis, mas também um esforço mais amplo para melhorar os comportamentos gerais de estilo de vida“, completa a Dra. Deborah Beranger.

Ela enfatiza que mais estudos devem avaliar os achados. “Mas está claro que a osteoporose é uma doença relacionada ao estilo de vida. Mais pesquisas são necessárias para investigar a relação entre jantares tarde da noite e o metabolismo ósseo, bem como estudos de intervenção com foco em orientações sobre pular o café da manhã e jantares tarde”, conclui.

Por Maria Claudia Amoroso