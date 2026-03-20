Os chás termogênicos são valiosos aliados para quem deseja perder peso de maneira saudável, pois conseguem estimular o metabolismo e aumentar a queima de gordura. O limão e o gengibre, em especial, são ingredientes que se destacam como excelentes adições a esses chás, potencializando seus efeitos.
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A seguir, confira 9 chás termogênicos com limão e gengibre para acelerar o metabolismo!
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1. Chá de gengibre com limão-siciliano
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 4 rodelas de gengibre
- 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas
- 1 canela em pau
- 1/2 xícara de chá de hortelã
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as rodelas de gengibre e a canela. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo. Adicione o limão-siciliano e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
2. Chá de limão com gengibre e cardamomo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 2 rodelas de gengibre
- Casca de 1 limão
- 1 colher de sobremesa de cardamomo em pó
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e o cardamomo. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
3. Chá de limão, gengibre e maçã
Ingredientes
- 1 xícara de chá de água
- 1 rodela de gengibre
- 2 fatias de maçã
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água com o gengibre e a maçã, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e adicione o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
4. Chá de gengibre com limão e especiarias
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de 3 cm de gengibre fatiado
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 canela em pau
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos
- Suco de 1 laranja
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a cúrcuma, a canela em pau e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Coe e, ainda quente, adicione o suco de laranja e de limão. Sirva em seguida.
5. Chá de limão com gengibre e hibisco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 3 rodelas de gengibre
- Casca de 1 limão
- 2 colheres de sopa de flores de hibisco secas
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e as flores de hibisco. Ferva por 8 minutos. Adicione o suco de limão e desligue o fogo. Tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
6. Chá preto com gengibre e limão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 2 colheres de chá de folhas de chá preto
- 2 rodelas de gengibre
- Casca de 1 limão
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de chá preto, o gengibre e a casca de limão. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o suco de limão, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
7. Chá de limão com gengibre e pimenta-caiena
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 2 rodelas de gengibre
- Suco de 1 limão
- 1 pitada de pimenta-caiena em pó
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão e a pimenta-caiena. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida com o mel.
8. Chá de limão com gengibre, cravo-da-índia e noz-moscada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 4 cravos-da-índia
- 2 rodelas de gengibre
- Casca de 1 limão
- 1 pitada de noz-moscada em pó
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água com os cravos-da-índia, o gengibre e a casca de limão, em fogo médio, por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a noz-moscada e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
9. Chá de limão com gengibre e capim-limão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de água
- 1 rodela de gengibre
- 1 colher de sopa de capim-limão picado
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água com o gengibre, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o capim-limão e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.