Entenda como o emagrecimento rápido pode causar deficiência de nutrientes

A busca pelo emagrecimento rápido, impulsionada pela nova geração de medicamentos (GIP e GLP-1) e dietas restritivas, trouxe um novo desafio para a medicina: a segurança nutricional. A redução drástica do apetite pode levar à “fome oculta”, um estado em que o paciente perde peso, mas desenvolve carências severas de vitaminas e minerais que comprometem a saúde a longo prazo.

O estudo “Nutritional deficiencies and muscle loss in adults with type 2 diabetes using GLP-1 receptor agonists: A retrospective observational study”, publicado na revista acadêmica Obesity Pillars, e “Micronutrient and Nutritional Deficiencies Associated With GLP-1 Receptor Agonist Therapy: A Narrative Review”, publicado na revista Clinical Obesity, mostram que a perda de massa muscular pode representar de 25% a 40% do peso total perdido em pacientes que não fazem o aporte proteico adequado. Além disso, a deficiência de vitamina B12 e ferro é uma das mais frequentes devido à mudança na absorção e na ingestão alimentar.

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Além da balança: riscos da perda de nutrientes

De acordo com Ricardo Dib, gastroenterologista do Delboni e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), o sucesso de um tratamento não deve ser medido apenas pelo ponteiro da balança.

“O maior risco atual é o emagrecimento à custa de massa magra e nutrientes essenciais. Quando a ingestão de alimentos cai drasticamente, cada caloria precisa ser densa em nutrientes. Sem isso, o corpo entra em um estado de privação que afeta desde a imunidade até a função cognitiva”, explica o médico, mestre pela Universidade de São Paulo (USP).

As pesquisas apontam que a redução drástica do apetite impacta diretamente os níveis de micronutrientes. Entre as taxas de deficiência observadas em pacientes sob tratamentos intensos de perda de peso, destacam-se:

Vitamina D e Ferro: frequentemente abaixo do nível ideal em grande parte dos pacientes após os primeiros 6 meses;

frequentemente abaixo do nível ideal em grande parte dos pacientes após os primeiros 6 meses; Vitamina B12: redução significativa devido à alteração na velocidade de esvaziamento gástrico;

redução significativa devido à alteração na velocidade de esvaziamento gástrico; Proteínas: a ingestão insuficiente está diretamente ligada à sarcopenia (perda de músculo), que compromete o metabolismo a longo prazo.

“Por isso, o monitoramento do tratamento é vital para identificar quedas em níveis de ferro, vitamina B12, vitamina D e proteínas antes que os sintomas se tornem crônicos”, explica o médico.

Queda de cabelo e unhas quebradiças são um dos sinais comuns de deficiência de nutrientes (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

Sinais de deficiência de nutrientes

Segundo Ricardo Dib, os principais sintomas de deficiência de nutrientes no organismo são:

Queda de cabelo e unhas quebradiças: falta recorrente de ferro, zinco ou biotina; Cansaço extremo e desânimo: pode indicar deficiência de vitamina B12 ou ferritina; “Brain fog” (confusão mental): dificuldade de concentração ligada à falta de complexo B; Cãibras e fraqueza muscular: perda de eletrólitos como potássio e magnésio; Cicatrização lenta e imunidade baixa: deficiência de vitamina C, D ou proteínas; Palidez e olheiras profundas: frequentemente associadas à anemia ferropriva; Alterações no paladar: sinal menos conhecido de carência de folato e B12.

Multivitamínico não substitui a comida

Muitos pacientes acreditam que basta uma pílula para compensar a falta de alimentação, mas isso não é verdade. “A matriz alimentar contém fibras e fitonutrientes que facilitam a absorção. O suplemento é um apoio, mas o foco deve ser manter uma base proteica mínima para proteger os músculos durante a queima de gordura”, finaliza o especialista.

Por Bárbara Cheffer