Noiré Officiele o novo luxo feminino entre moda e espiritualidade

Em março, período em que se ampliam as reflexões sobre identidade, autonomia e protagonismo feminino, a moda também se reinventa como linguagem de expressão. É nesse contexto que a Noiré Officiele surge como uma proposta que ultrapassa o vestir e se aproxima de uma experiência sensorial e simbólica.

Fundada em 2023 por Nadia Arain, médium psíquica britânica com trajetória no universo fashion, a marca se posiciona como um movimento que une espiritualidade, estética e empoderamento. Inspirada em mitologias antigas e figuras femininas como Lilith, Inanna e Athena, a Noiré constrói uma narrativa que resgata a feminilidade como força e não como estereótipo. Para a criadora, o chamado novo luxo feminino rompe com padrões tradicionais e se conecta a algo mais profundo. “A nova fase do luxo na moda é muito diferente. Noiré é um conceito muito diferente porque vem do espírito, vem das deusas.”

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A proposta central da marca está na ideia de que o luxo contemporâneo não se limita ao material, mas também envolve significado. As peças são pensadas como extensões da energia de quem as veste, combinando referências clássicas com uma abordagem espiritualizada. “Trabalho com oito deusas para as roupas e cada uma delas me deu um esboço do traje. É diferente porque não é apenas o tecido que é diferente, é o design que é diferente”, destaca.

Esse processo inclui rituais energéticos aplicados aos tecidos, com a intenção de elevar a autoconfiança e a presença de quem usa as peças. “Depois que faço o trabalho ritual no tecido e peço, por exemplo, a Lilith para colocar sua energia, o que isso faz é elevar a energia de alguém e quase a puxa para cima, dando muita confiança e autoestima.” A estética dialoga com uma elegância atemporal, inspirada na era noir dos anos 1940 e em referências vintage, criando um equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo.

A relação com as deusas também orienta diretamente a criação. “Elas falaram comigo. Quando comecei a fazer os esboços, o espírito apareceu e disse que queria minhas roupas. Lilith disse que queria um terno, Bastet disse que queria uma calça, Sekhmet disse que queria uma camisa, Atena disse que queria uma camisa verde. Eu sou apenas o canal mediador entre elas”, afirma.

As escolhas cromáticas seguem a mesma lógica simbólica. “Lilith é a primeira dama e sua cor é sempre vermelha. Sua energia é extremamente sexual por natureza, então quando as mulheres trabalham com ela, ficam extremamente confiantes sexualmente. As cores vieram dos espíritos, eles me disseram quais cores queriam", acrescenta.

Ao mesmo tempo, a marca busca se adaptar à vida cotidiana da mulher moderna. A ideia é que as peças possam transitar entre diferentes ambientes, mantendo sua essência simbólica sem perder a funcionalidade. “Coloquei um interruptor deslizante energético. Se uma mulher estiver usando isso para o trabalho ou algo profissional, a energia diminui. Será como cozinhar em um fogão, você pode colocar no nove ou no um.”

Mesmo recente, a Noiré Officiele já conquistou projeção internacional. A marca participou da Paris Fashion Week em 2024 e 2025, com coleções apresentadas em parceria com plataformas voltadas a designers emergentes. Para o futuro, a estilista pretende estruturar o crescimento da Noiré com mais estratégia, sem perder o caráter autoral. “O próximo passo é contratar um mentor de moda e criar uma estratégia de marketing. Há muitos planos e ambições, mas preciso de tempo para organizar isso.”

No Mês da Mulher, a proposta da marca ganha ainda mais relevância ao reforçar a ideia de que vestir-se pode ser também um ato de reconexão. Mais do que tendência, a Noiré Officiele sugere uma nova leitura do luxo, em que elegância, energia e identidade caminham juntas. “É uma mulher elegante, graciosa, sofisticada. Ela entende a frequência energética. As roupas não são apenas roupas, são um investimento, como ir a uma galeria de arte e escolher uma pintura. É uma mulher refinada e que entende a preservação das coisas”, ressalta.